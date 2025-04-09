Мнение: Госдума отказалась отменять юридические адреса

Больнее всего бюрократия бьёт по микробизнесу — по самым маленьким предприятиям, которые даже до малого бизнеса по размерам недотягивают. Возьмём, к примеру, пришедшее к нам из глубины веков требование иметь физические адреса. Далёкие от современных технологий чиновники убеждены, что у каждого студента-стартапера, импортозамещающего нам западные программы, должен быть полноценный офис: с тяжёлым дубовым столом, со строгим секретарём в тугой юбке, с кожаным диваном для посетителей и с портретом президента на стене.

Проблема в том, что сейчас не 19-й век, поэтому русские студенты пишут программы или у себя дома, или в модных кафе. Тратить дополнительные деньги на аренду офисного помещения они не хотят, так как не понимают, зачем.

Если кому-то потребуется связаться с фирмой, ну так можно позвонить, прислать письмо по е-мейл или отправить сообщение в Телеграм. А если фирма захочет прятаться, так наличие офиса ничего не изменит, так как в этом офисе будет пусто.

Нам ещё при Ельцине следовало отменить юридические адреса как безнадёжно морально устаревшие. Во многих других отношениях Россия — очень прогрессивная страна, но конкретно в области юрадресов у нас досадное отставание, которое дорого обходится нашей стране.

Налоговая требует, чтобы у каждой фирмы было физическое помещение с табличкой снаружи и столом внутри. Более того: в некоторых регионах инспекторы дотошно проверяют, все ли формальности соблюдены — ходят по адресам с блокнотами и смотрят. Если таблички «Микрояблоко» на двери нет, или если дверь офиса заперта (так как единственный работник ушёл обедать), инспектор отмечает адрес как «недостоверный». Дальше владельцам фирмы приходится под угрозой закрытия бизнеса доказывать Налоговой, что они не верблюды: собирать пакет документов и фотографий, подтверждающих, что ООО «Микрояблоко» и вправду по своему адресу сидит.

Для малого бизнеса это обычно не проблема, так как малый бизнес или имеет уже реальный офис, или может себе позволить тратить несколько десятков тысяч рублей в год на фальшивый адрес. Для жуликов это тоже не проблема — мошенники, которые регистрируют фирмы-однодневки, умеют находить для регистрации очень дешёвые адреса. Это проблема только для микробизнеса, вот для тех самых студентов-стартаперов, так как у них ещё нет ни доходов, ни штатного бухгалтера для общения с Налоговой, ни достаточно толстой шкуры, чтобы стоически выносить капризы государственной машины.

Наивные люди говорят: «можно же зарегистрировать фирму по домашнему адресу». На практике, однако, даже ИП не всегда можно зарегистрировать в квартире, а при регистрации на квартире ООО вылезает ещё больше проблем.

1. Налоговая может забраковать «квартирный» адрес без объяснения причин.

2. Мама студента-программиста может отказаться регистрировать фирму у себя дома.

3. Банк (если жильё ипотечное) может отказаться давать бумагу, что он согласен на регистрацию фирмы.

4. Студент вообще может жить в арендованном жилье.

5. Квартира может быть ведомственной или неприватизированной.

6. Уже после регистрации банк может отказаться открывать расчётный счёт фирме, которая «прописана» в квартире, а не в офисе.

Собственно, и с регистрацией адреса в обычном коммерческом помещении тоже зачастую что-то идёт не так. К примеру, некоторые собственники помещений принципиально запрещают арендаторам регистрировать у них юрадреса, так как не хотят лишний раз общаться с Налоговой и заполнять ненужные им бумаги. Другие помещения не зарегистрированы должным образом в реестрах, и Налоговой они не нравятся. Наконец, проблемы возникают у тех, кто ставит бизнес на паузу: погружается в учёбу, уходит в декрет, переключается на другой проект. Раньше в таких случаях можно было просто сдавать в Налоговую «нулевые» отчёты — «в этом квартале мы ничего не делали, ноль доходов, ноль расходов». Теперь так нельзя, так как Налоговая требует, чтобы бизнес снимал помещение и физически там сидел.

Чтобы избежать споров в комментариях, повторюсь, многое зависит от региона. Где-то инспекторы лютуют, проверяют всё дотошно. В других регионах относятся к адресам, как к никому не нужной формальности, и к микробизнесу не придираются. Если конкретно в вашем регионе можно регистрироваться хоть в собачьей будке… ну что же, вам повезло.

Лично меня проблема юрадресов не сильно трогает, так как я веду бизнес уже 25 лет, и у меня достаточно ресурсов, чтобы так или иначе её решать. Для начинающих предпринимателей, однако, юрадреса — жёсткий приветственный тычок в лицо от государства. Полагаю, в масштабах России негативный эффект от юридических адресов значителен: напоровшись на этот бессмысленный барьер, некоторые начинающие предприниматели либо отказались от открытия бизнеса вовсе, либо решили открыть его за пределами нашей страны.

Почему депутаты проголосовали против законопроекта по отмене морально устаревшего института юридических адресов, я понимаю. Потому что малый бизнес депутатам ничего предложить не может — депутаты ориентированы на дружбу с чиновниками, на взаимовыгодное сотрудничество с крупным бизнесом и на умасливание электората. Все эти три категории смотрят на проблемы малого и микробизнеса с безразличием. Чиновники считают, что малый бизнес — это мелкая шушера, интересы которой не имеют значения, и с которой вообще надо построже. Крупному бизнесу угнетение малого бизнеса выгодно, так как чем хуже малому бизнесу, тем большую долю рынка крупный бизнес может у него отожрать. Электорат, в свою очередь, имеет такой хлебушек в голове, что только держись. Типичный аргумент при обсуждении юридических адресов в соцсетях: «ни в коем случае нельзя отменять адреса, иначе бизнесмены будут нас обманывать».

Проведу аналогию. Представьте, что дама, которая боится мужчин, потребует, чтобы мужчины передвигались по улицам и в общественном транспорте только в наручниках — на случай, если они захотят на неё напасть. Представили? Теперь попробуйте объяснить этой даме две вещи:

1. Для подавляющего большинства прохожих ношение наручников будет унизительно и неудобно.

2. Немногочисленных преступников, которые действительно хотели бы наброситься на эту даму, наручники не остановят — как минимум по той причине, что они просто накинут их для вида на руки, но не будут застёгивать.

Опыт показывает, что вы не сможете объяснить ни то, ни другое. Потому что когда напрасно страдать нужно не тебе лично, а кому-то постороннему, аргументы проходят мимо ушей. «Нет, а вдруг мужчина набросится? Вы же смотрите новости, читаете интернет. Пускай мужчины носят наручники, мне так будет спокойнее». И всё.

К чести наших депутатов, среди них нашлись люди, которые сочли нужным исправить ситуацию и подали в 2023 году законопроект об отмене юридических адресов. Насколько я знаю, в инициативной группе было трое депутатов из «Новых людей» и один единоросс (ссылка). Законопроект мариновался два года и был в итоге Госдумой отклонён. Основная претензия к предложению были в том, что для отмены физических адресов чиновникам придётся изменить кучу инструкций, а это хлопоты. Малый бизнес жалко, но пусть потерпит — он не настолько важен, чтобы ради него напрягаться.

С другой стороны, депутаты из «Новых людей» действительно предложили странное решение — регистрировать фирмы на любой адрес электронной почты. Во-первых, адрес электронной почты можно потерять — из-за санкций, или из-за смены телефонного номера, из-за хакеров, из-за просроченного домена и ещё по куче причин. Во-вторых, адрес электронной почты может создать кто угодно, даже зловредный иностранец. А если адрес может создать кто угодно, то что он тогда даёт?

Было бы логично отменить физические адреса в принципе, вообще ничем их не заменяя, а все юридические претензии, если они возникнут, слать через Налоговую, из одного личного кабинета в другой личный кабинет, по ИНН. Дёшево, сердито и железобетонно. Заодно исчезнет проблема с потерей бумажных писем, а также станет неактуальным трюк с пересылкой чистых листов под видом заполненных бумаг. Суды, опять-таки, слегка разгрузятся: сейчас многие пропускают заседания только потому, что бумажные письма лежат на почте, а ответчик ничего не знает про них. Будет иначе: пришла претензия в личный кабинет Налоговой, оттуда сразу тренькнуло уведомление на телефон.

Полагаю, когда-нибудь примерно так и сделают — хоть и навряд ли в столь удобном формате, как я предложил выше. Ну а пока — терпим.

Справедливости ради замечу, что в целом условия для ведения бизнеса в России приемлемые. Да, проблем хватает, и юрадреса — это ещё мелочи по сравнению с некоторыми жестокими прихотями нашего государства: иногда можно в такую карусель попасть, что только держись. Однако у большинства дела обстоят нормально — бюрократические жернова зажёвывают с мясом только небольшую часть предпринимателей. Жаловаться грех: за рубежом положение бизнеса гораздо хуже, мы с вами ещё неплохо живём.