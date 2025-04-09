 

Жертвами землетрясения в Мьянме и Таиланде стали около 3700 человек

09.04.2025, 10:35, Новости дня
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Продолжают поступать уточненные сведения о жертвах землетрясения в Мьянме и Таиланде. Официально подтверждена гибель около 3700 человек.

28 марта в Мьянме произошло сильное землетрясение – магнитудой до 7,7 (оценка Геологической службы США, местные сейсмологи заявляют о магнитуде до 8,2). Эпицентр располагался в 12 км от города Сагайнг. Очаг залегал на глубине 10 км. Подземные толчки ощущали также в Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае. Впоследствии были зафиксированы сотни повторных подземных толчков магнитудой до 6,4.

Для оказания помощи в Мьянму и Таиланд были направлены спасатели из разных стран.

По оценкам властей, по состоянию на 9 апреля, в Мьянме погибли не менее 3645 человек. Около 200 считаются пропавшими без вести. Более 12000 получили ранения и травмы.

В Бангкоке (Таиланд), где во время землетрясения обрушился 30-этажный небоскреб, который строили для правительственных учреждений. Сведения о погибших противоречивы. Погибли не менее 36 человек (тела 18 из них удалось извлечь из-под завалов), 59 считаются пропавшими без вести.


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