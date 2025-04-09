«Смартфонозависимые» люди оказались психологически похожи на наркоманов и игроманов

Чрезмерное использование гаджетов многие ученые рассматривают как вариант дезадаптивного поведения, которое осложняет повседневную жизнь. Однако споры о том, можно ли поставить знак равенства между теми, кто практически не расстается со смартфоном, и людьми с очевидными психологическими проблемами, не прекращаются.

Ученые из Университета Хоккайдо (Япония) предложили группе 58 молодых людей выполнить простую визуальную задачу: как можно быстрее находить буквы, которые отображались на экране компьютера. Одновременно им показывали несколько изображений, так или иначе связанные со смартфонами (например, экран телефона с сигналом входящего звонка), и контрольные картинки.

Часть испытуемых постоянно отвлекалась на «телефонные» изображения независимо от сложности задачи, другие обращали внимание на них, только если задание было проще. Выяснилось, что участники из первой группы не только хуже справлялись с заданиями на внимательность, но и реакция на рисунки гаджетов у них сопровождалась ускоренным сердцебиением.

Затем испытуемых попросили заполнить специальные опросники, чтобы выяснить, различаются ли две группы по степени так называемой интероцептивной осведомленности. Интероцепция — это неосознаваемая способность фокусироваться на внутренних ощущениях, своеобразный диалог между телом и мозгом. Так наш организм сообщает, например, о голоде, жажде или холоде.

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Первая группа снова оказалась не на высоте. «Они были менее внимательны к таким внутренним телесным сигналам, как сердцебиение. Это также характерно для таких поведенческих зависимостей, как азартные игры или употребление наркотиков», — объяснил один из авторов исследования Юсуке Харуки.

В дальнейшем авторы исследования, опубликованного в журнале Communications Psychology, планируют изучить, что происходит в мозге, когда люди отвлекаются на смартфоны, и к чему это приводит со временем. Их особенно интересует, можно ли обнаружить признаки нарушения внимания в молодом возрасте.

Результаты нового исследования согласуются с другими данными. В частности, низкую степень интероцепции у злоупотребляющих психоактивными веществами отмечали ученые из Университета Талсы (США). Пациенты, проходящие курс лечения от игровой зависимости, тоже показывали ухудшение этих способностей.

Тем не менее когнитивные и физиологические механизмы, лежащие в основе чрезмерного увлечения смартфонами, пока недостаточно изучены. Ученым предстоит найти ответ на очень важный вопрос: приводит ли «смартфонозависимость» к негативным последствиям или, наоборот, она изначально связана с определенными особенностями психики?