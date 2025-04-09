 

В кабинете экс-депутата ГД Юрия Напсо нашли сотни невнесённых законопроектов

09.04.2025, 9:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

При освобождении кабинета экс-депутата Госдумы Юрия Напсо, лишённого мандата за систематические прогулы, обнаружили 514 подготовленных, но так и не вынесенных на рассмотрение в сессионный зал законопроектов.

Среди документов особо выделяются инициативы, направленные на предоставление многодетным семьям бесплатных квартир в центральных районах крупных городов, о снижении пенсионного возраста до 40 лет для мужчин и 45 лет для женщин и об уголовной ответственности для застройщиков за некачественную отделку.

– Юрий Владимирович работал удалённо из Дубая и писал законопроекты, чтобы каждый россиянин жил не хуже шейха. Депутатскую зарплату он просил переводить в благотворительные фонды и приюты, – признаётся помощник депутата, который ежедневно раскладывал законопроекты по папкам.

По словам коллег, на столе экс-депутата годами лежала специальная папка с надписью «Срочно внести», датированная 2021 годом, – в неё отправлялись все инициативы депутата. При этом сам парламентарий планировал вернуться в Россию и внести все законы на рассмотрение, когда у него иссякнут идеи. В соответствии с регламентом Госдумы папка депутата теперь подлежит изъятию и уничтожению.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.04 / Мнение: Новости улучшения жизни

11.04 / Рупор кремлевской пропаганды: Война тарифов

11.04 / Мнение «аналитика»: О коллективной вине русских… Вопрос на засыпку?

10.04 / Физики описали оптимальное заваривание пуровера

10.04 / Анализ ДНК подтвердил находку челюсти денисовца на Тайване

10.04 / Мнение «аналитика»: О решительном переломе… Уже совсем скоро?

10.04 / В эксперименте KATRIN уточнили предельную массу нейтрино

10.04 / Мнение: Миф о бурлаках, миф о батраках и миф о кулаках

10.04 / Мнение: Проблема храпа

10.04 / Препарат для похудения снизил риски заболеваний сердца

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика