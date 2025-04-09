В кабинете экс-депутата ГД Юрия Напсо нашли сотни невнесённых законопроектов

При освобождении кабинета экс-депутата Госдумы Юрия Напсо, лишённого мандата за систематические прогулы, обнаружили 514 подготовленных, но так и не вынесенных на рассмотрение в сессионный зал законопроектов.

Среди документов особо выделяются инициативы, направленные на предоставление многодетным семьям бесплатных квартир в центральных районах крупных городов, о снижении пенсионного возраста до 40 лет для мужчин и 45 лет для женщин и об уголовной ответственности для застройщиков за некачественную отделку.

– Юрий Владимирович работал удалённо из Дубая и писал законопроекты, чтобы каждый россиянин жил не хуже шейха. Депутатскую зарплату он просил переводить в благотворительные фонды и приюты, – признаётся помощник депутата, который ежедневно раскладывал законопроекты по папкам.

По словам коллег, на столе экс-депутата годами лежала специальная папка с надписью «Срочно внести», датированная 2021 годом, – в неё отправлялись все инициативы депутата. При этом сам парламентарий планировал вернуться в Россию и внести все законы на рассмотрение, когда у него иссякнут идеи. В соответствии с регламентом Госдумы папка депутата теперь подлежит изъятию и уничтожению.

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