 

Kawasaki показала прототип персонального робоконя с водородным двигателем

09.04.2025, 8:50, Разное
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На выставке Osaka Kansai Expo отделение компании Kawasaki Heavy Industries продемонстрировало концепт нового транспортного средства — робоконя Corleo. Маловероятно, что оно пойдет в серию, но это интересное направление на стыке роботостроения и электромобилей, которое может получить неожиданное развитие.

Ключевое преимущество ходящих роботов перед колесными в том, что они могут сокращать путь, перемещаясь по пересеченной местности по наиболее оптимальному маршруту. Это все еще очень энергозатратный процесс, поэтому робот-лошадь Kawasaki пока совершает его только в виртуальном режиме. Данная технология не готова для реализации практических задач, ее можно использовать разве что в развлекательных целях.

Однако стоит отметить, что японские инженеры постарались воплотить в Corleo все ключевые факторы, которые нужны для подобных систем. Так, здесь используется водородный двигатель, который не создает выбросов в атмосферу. Все конечности усилены и адаптированы для возможности прыжков на небольшие расстояния. Робот имеет подобие раздвоенных копыт с резиновыми протекторами для лучшего контакта с поверхностью. Управлять им можно как при помощи сенсорной панели, так и наклонами тела.

Corleo должен перевозить до двух пассажиров. Данных о его грузоподъемности и автономности нет — все же, это лишь прототип. Есть сведения, что его могут оснастить системой ориентации на местности на базе искусственного интеллекта, что позволит робоконю самостоятельно перемещаться в любое время суток. Предполагается, что коммерческие версии этого чуда техники могут поступить в продажу к 2030 году.

Источник &#8212 Kawasaki Heavy Industries


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