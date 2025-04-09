Пристрастие к соцсетям связали с вредными пищевыми привычками у подростков

Не секрет, что долгое пребывание в соцсетях сказывается на психологическом состоянии и успеваемости школьников, их межличностных и семейных отношениях. Также из прошлых научных работ известно, что активное использование социальных сетей может вести к расстройству сна у подростков.

Авторы новой научной работы, статью о которой опубликовал журнал Pediatric Research, сосредоточили внимание на пищевом аспекте. Специалисты на большой выборке решили проследить, как чрезмерное (частое или длительное) и проблемное (с признаками зависимости) использование соцсетей связано с нездоровыми привычками подростков в еде, вроде пропусков завтрака, увлечения сладостями и газировкой.

Для анализа ученые использовали данные международного исследования The Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) за 2017-2018 годы. В его рамках школьники из европейских стран и Северной Америки заполняли опросники, затрагивающие разные стороны их жизни, в том числе физическое здоровье, социальные отношения, привычки и прочее.

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В выборку включили 222 865 мальчиков и девочек, средний возраст которых составил примерно 13,5 года. При оценке рациона обращали внимание на потребление фруктов и овощей, сладостей и безалкогольных напитков с высоким содержанием сахара. Также исследователи фиксировали, ежедневно ли школьники завтракали. Частоту использования соцсетей и признаки зависимости от них определяли с помощью специализированных методик.

Исследование показало, что проблемное использование соцсетей было немного сильнее распространено среди девочек (8% против 6,7% у мальчиков), но при этом они чаще придерживались более здорового питания.

По результатам анализа с применением многоуровневой логистической регрессии ученые установили, что пристрастию к соцсетям чаще сопутствовали повышенное потребление сладостей, напитков с сахаром и пропуск завтраков. Также признаки зависимости от соцсетей у подростков коррелировали с менее регулярным присутствием в рационе фруктов и овощей.

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Интересно, что школьники, проводившие в соцсетях много времени, но не имевшие симптомов аддикции, иногда ели больше фруктов и овощей. Ученые предположили, что на них могли влиять блогеры, популяризирующие здоровый образ жизни. С другой стороны, такие подростки тоже увлекались сладким, вероятно, под воздействием рекламы или импульсивных побуждений.

Специалисты отметили, что для понимания причинно-следственных механизмов выявленных тенденций необходимы дополнительные проспективные исследования. Однако полученные данные вызывают тревогу, поскольку нездоровая пища — известный фактор риска ожирения и многих хронических заболеваний, включая диабет, гипертонию и сердечно-сосудистые патологии.

«Подростков нужно поощрять к ответственному использованию соцсетей, а компаниям, владеющим такими онлайн-площадками, следует пропагандировать свежие продукты и закреплять здоровые пищевые привычки», — подчеркнули авторы работы.