Речь Трампа на ужине республиканцев – унижение просителей и поддержка бывших заложников

Вечером 8 апреля президент США Дональд Трамп выступил на ужине Национального республиканского комитета Конгресса (NRCC) в Национальном строительном музее в Вашингтоне.

Он призвал однопартийцев обеспечить республиканцам преимущество в Палате представителей на предстоящих в конце 2026 года промежуточных выборах. “Я намерен лично выступать в поддержку кандидатов по всей стране”, – заявил Трамп, пояснив, что планирует и визиты, и выступления по телевидению. Он выразил уверенность в победе, заверив: “У нас будет ураганное преимущество”.

При этом Трамп сообщил, что в ходе ужина на кампании республиканцев были собраны 35 миллионов долларов. По его словам, спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон сообщил ему: “Мы побили все рекорды”.

На мероприятии “уровень пожертвований” достигал $310100, а самое дешевое место стоило $6000 на человека или $10000 на пару, отмечает Fox News.

Значительное внимание было уделено теме экономики. При этом Трамп с пренебрежением отозвался о странах, которые обращаются к США с просьбой заключить торговые соглашения в связи с американскими пошлинами. “Говорю вам, эти страны звонят нам и целуют меня в зад. Так и есть. Они просто умирают, стремясь заключить сделку: “Пожалуйста, пожалуйста, заключите сделку. Я сделаю все, что угодно. Я сделаю все, что угодно, сэр”… А мы вовсе не обязательно хотим заключать с ними сделку. Мы счастливы от того, что имеем, получая свои $2 миллиардов в день. Но они хотят заключить с нами сделку”.

Эти слова были произнесены на следующий день после визита в США премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, который стал первым мировым лидером, лично встречавшимся с Трампом после объявления американского президента о введении пошлин.

При этом Трамп пригласил на сцену трех израильтян, ранее находившихся в заложниках у террористов ХАМАСа – Яира Горна, Авиву и Кита Сигал. Он вновь заявил о своей поддержке Израиля и израильтян, которые ведут войну против ХАМАСа. Бывшие заложники поблагодарили Трампа за помощь в возвращении домой и попросили его помочь вернуть остальных заложников. Трамп пообещал: “Мы не успокоимся, пока все не вернутся. Это должно было произойти давным-давно”.