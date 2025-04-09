Мнение «аналитика»: О нехорошем с Белоусовым… Что же это такое?

Примерно 11 месяцев назад президент и верховный главнокомандующий Владимир #Путин решил сменить своего министра обороны. И вместо «пожарника» Сергея Шойгу министерский портфель получил экономист Андрей Белоусов.

На него возлагались большие надежды. Часть оправдалась — какие-то генералы попали под следствие и есть вероятность, что пойдут под суд. Что-то пока так и осталось надеждами, быть может, вследствие явно завышенных ожиданий. С другой стороны, президент и верховный главнокомандующий, который ранее… пребывал во мнении, что «мы их дожмём», теперь излучает уверенность, что «мы их добьём».

Самое время посмотреть, чего это стоило Андрею Белоусову.

На верхнем фото он выступает в Совете Федерации в ранге кандидата в министры. Вполне такой бодрый и стройный чиновник, выглядящий заметно моложе своих тогдашних 65-ти.

А вот так Андрей Белоусов выглядит сейчас, в апреле 2025-го. Скриншот со вчерашнего совещания по развитию беспилотия в армии.

Ну и ещё одно фото, тоже датированное текущим апрелем.

Куда девалась прежняя моложавость! И слепой увидит, что министр заметно похудел, спал с лица, осунулся и как-то резко постарел. Теперь ему на вид лет 70, не меньше. Особенно, если смотреть не только на лицо, но и на шею.

Вот так. Всего-то один год на министерском посту в такие времена…

А может, случилось что, нехорошее?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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