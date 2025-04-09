Жертвами обрушения крыши клуба в Санто-Доминго стали около 80 человек

Власти Доминиканской республики опубликовали уточненные данные по числу жертв обрушения крыши ночного клуба Jet Set в Санто-Доминго: погибли не менее 79 человек, в больницы доставлено свыше 150 пострадавших.

Информация была передана в СМИ директором Службы по чрезвычайным ситуациям Санто-Доминго Хуаном Мануэлем Мендесом. По его словам, поисково-спасательная операция продолжается.

Президент Доминиканской республики Луис Абинадер объявил трехдневный национальный траур.

Что стало причиной обрушения, еще не установлено. Как сообщается, крыша рухнула во время выступления популярного певца Рубби Переца. Один из сопровождавших его музыкантов рассказал, что зал был полным, а обрушение напоминало землетрясение.