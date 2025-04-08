Пермские ученые создали алгоритм справедливого ценообразования для платных трасс

На изобретение выдано свидетельство. Разработка выполнено в рамках реализации программы академического стратегического лидерства «Приоритет 2030».

Платные дороги – это не просто дополнительные траты для водителя, а инвестиция в комфортную и безопасную поездку: здесь меньше заторов, ям, установлены современные системы освещения и видеонаблюдения, производится своевременный ремонт и содержание. Денежные средства с оплаты таких трасс идут не только на поддержание комфортных условий, но и на строительство новых дорог и реконструкцию старых – как платных, так и альтернативных. Это снижает нагрузку на государственный бюджет и ускоряет развитие транспортной инфраструктуры современного города. С момента открытия трассы М-11 «Нева», которая соединяет Москву и Санкт Петербург, автотуризм между городами вырос почти в пять раз, а скоростные участки на трассе М-4 «Дон» позволяют сократить время в пути на 2 часа.

Стоимость проезда может значительно различаться в зависимости от региона и метода расчета. Большинство платных дорог в России находятся во владении государства, и именно оно устанавливает правила расчета цены. Однако, некоторыми дорогами владеют частные компании, которые могут сами определять конкретную стоимость и вводить льготы.

Стоимость проезда у частных компаний не должна превышать установленных значений в Постановлении Правительства РФ № 257 от 18 февраля 2023 года. В данном документе указаны только максимально возможные цены, а не точная стоимость. Чтобы установить справедливую плату, которая была бы выгодна и водителям, и государству (или владельцу частной дороги), нужно учитывать различные факторы: экономия времени и топлива, платежеспособность населения, затраты на использование автомобиля.

Ученые Пермского Политеха разработали компьютерную программу Traffis of Toll Road, которая автоматизирует разработанные методы по определению стоимости проезда.

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– Пользователю необходимо выбрать трассу, по которой будет осуществляться движение, и категорию транспортного средства – легковой автомобиль, средний автомобиль (с прицепом), грузовик или автобус. Затем нужно указать расстояние в километрах. После ввода исходных данных программа автоматически выполнит расчет и отобразит стоимость проезда в рублях, – рассказывает Владислав Брызгалов, старший преподаватель кафедры «Автомобильные дороги и мосты» ПНИПУ.

«Traffis of Toll Road» использует методику расчета тарифов, которую ранее разработали сами политехники исходя из категории транспортного средства.

– Например, для легковых автомобилей стоимость зависит от среднего дохода населения, доли расходов на транспорт и длины платных дорог, а для грузовиков и автобусов расчет включает стоимость эксплуатации, среднюю скорость, коэффициенты пробега, – объясняет Альберт Бургонутдинов, доктор технических наук, профессор кафедры «Автомобильные дороги и мосты» ПНИПУ, доктор технических наук.

По такому методу расчета, для легкового автомобиля, стоимость проезда составит 4 рубля за километр (по трассе М-4 «Дон», которая связывает Москву и Юг России), а для грузовых автомобилей категории III – 8 рублей. Для сравнения: максимальная стоимость, установленная государством для этих же категорий – 5 и 9 рублей соответственно.

– Полученные значения тарифов не превышают максимально допустимых, представленных в постановлении правительства Российской Федерации от 18 февраля 2023 г. № 257, а значит, удовлетворяют предъявляемым требованиям. Благодаря рассмотренным методам возможно обеспечить гибкое тарифное регулирование, например, в периоды повышенного спроса на загруженных участках, – говорит Марина Карпушко, кандидат технических наук, доцент кафедры «Автомобильные дороги и мосты» ПНИПУ.

Методы расчета, предложенные учеными Пермского Политеха, не только соответствуют государственным нормативам, но и обеспечивают баланс между интересами пользователей и владельцев трасс, а новая программа Traffis of Toll Road поможет быстро рассчитать стоимость проезда по платной дороге. Разработчики отмечают, что открыты к сотрудничеству.