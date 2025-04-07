Рупор кремлевской пропаганды: Генерал армии Евкуров: трудно на полигонах – легче на СВО
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Интервью с зам.министром обороны РФ генералом Евкуровым.
Сохранил свою должность и после перестановок в руководстве МО РФ после приходы Белоусова вместо Шойгу и серии арестов целого ряда генералов по различным обвинениями коррупционного характера.
Много бывает в Африке, где курирует развитие африканской стратегии по военному направлению (российское военное присутствие в Африке продолжает расширяться).
Тайм-коды:
1:16 Юнус-Бек Евкуров – заместитель Министра обороны Российской Федерации, генерал армии
7:32 В каких условиях тренируются бойцы в учебном центре?
10:53 Зачем бойцу штык-нож?
12:37 Как должен восстанавливаться боец?
18:44 О техническом оснащении
22:20 Евкуров о проблемах. Об отправке на фронт без подготовки
25:48 Какие инструктора тренируют бойцов?
34:08 Как происходит передача опыта бойцам. Как часто ездит Евкуров к передовой?
40:03 Роль боевой подготовки в нестандартных ситуациях. О трубе в Курской области
42:27 Почему для Евкурова важно самому во всём участвовать?
47:23 Как рождаются идеи по беспилотникам на фронте?
52:23 О работе политруков
55:08 Где было бы интересно повоевать Евкурову?
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Источник: Colonel Cassad
Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках
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