Мнение «аналитика»: О чёрном понедельнике… Всё рухнуло?

Сейчас только ленивый взахлёб не пишет, как «грандиозно» упали все рынки, от Гонконга и Токио до Чикаго и Нью-Йорка. Эпитетов никто не жалеет — самый мощный обвал с 2008 года. Нет, самый мощный с 1998-го. Нет-нет, самый-самый аж с 1987-го.

И формально это так. Из-за «пошлин Трампа» валятся курсы акций, дешевеет #нефть, падает #рубль. Даже #золото и биткоин не выдержали паники. Но…

Не будем забывать, что американский фондовый рынок почти непрерывно рос примерно два с половиной года подряд, создав триллионы долларов виртуального богатства. Что подсократить его капитализацию давно не мешало. Что Америке сейчас выгоден «слабый» #доллар как способ сократить торговые дисбалансы. И выгодна дешёвая нефть как инструмент сгладить инфляцию. И ещё не будем забывать, что в #США три месяца подряд в ускоренном темпе создаются новые рабочие места.

То есть, вот этот «идеальный шторм», который организовал Дональд #Трамп, не так опасен, как его малюют. Тем более что до глобальной торговой войны «всех против всех» ещё очень далеко. Примерно 50 стран, в числе которых Индия и Япония, решили воздержаться от немедленных ответных мер и попробовать договориться с Вашингтоном. Ещё несколько десятков пока раздумывают. И в Евросоюзе только что сообщили о готовности договариваться с США насчёт взаимных нулевых пошлин на промышленную продукцию.

Это и не удивительно: «все хотят торговать с Америкой». В 1930-х, на которые так любят ссылаться учёные мужи как на прецедент, было совсем не так. И главной мировой валютой всё ещё оставался фунт стерлингов, а не доллар. Мир сильно изменился с тех пор, да.

Ну а то, что авторы либеральных учебников по макроэкономике разгоняют панику, вполне понятно. Хотя рынки с тех пор, как писались эти талмуды, изменились количественно и качественно, стереотипы и шаблоны прошлого давят. Не дают возможности подождать с выводами и посмотреть непредвзято.

А из последних новостей на эту минуту (18:00 мск) мы видим, что в Штатах падение как минимум затормозилось, а сорвиголовы начали осторожно откупать подешевевшие бумаги, некоторые из которых уже вышли в плюс. Как оно и бывает при больших обвалах. Кроме того, есть признаки, что часть денег из US Treasuries потекла обратно в акции.

Понятно, что сейчас будет много желающих «раскачать рынок»: на таких качелях инсайдеры делают огромные состояния за какие-то часы. Будет много противоречивых заявлений и фейковых новостей. Как, например, свежее сообщение о том, что Вашингтон якобы готов «заморозить» на 90 дней новые #тарифы (уже опровергнуто Белым домом). Но как показывает опыт, #паника утихает обычно в течение одной-двух недель. Тогда и становится понятным, что на самом деле происходит.

Ну а нам… Усилиями администрации Джо Байдена #Россия изолирована от происходящих на рынках капитала «трагедий» настолько, насколько возможно. Единственное, что нас может всерьёз задеть — это длительное, на год-два падение #цены на нефть. Так что пока — расслабляемся и смотрим…

Надеюсь, попкорна вы закупили достаточно?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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