Мнение: Чтоб больнее

По поводу гибели 9 детей после недавнего «прилета» в Кривой Рог наши «военкоры» почему-то в очередной раз взяли моду оправдываться тем, что, дескать, это «мы ни в чем не виноваты», потому что на детской площадке взорвались… ракеты ПВО, то есть украинские боеприпасы. Мы, мол, ни при чем! Это же украинцы зачем-то вздумали использовать свое ПВО против российских ракет – за что и поплатились. Ведь противоракеты в итоге взорвались над этим же городом! Зачем же украинские бойцы противовоздушной обороны решили использовать свои средства ПВО – отечески интересуются военкоры. Это же глупо! Противоракеты взорвутся на земле, и от этого погибнут же, не дай бог, мирные жители! Ай-яй-яй! Дурашки! Если вас обстреливают ракетами – просто расслабьтесь, не вздумайте сопротивляться, пусть взорвется всё то, что захотела взорвать доблестная Красная армия – это же, в конце концов, ее священное право!

В высшей степени странное, я бы даже сказал, издевательское «оправдание». Как вообще можно всерьез таким образом оправдывать жертвы среди мирного населения? Что за чушь? Вообще, всегда виновен тот, кто нападает, а кто защищается – всегда по определению в своем праве. Вроде бы это должно быть очевидно, как ни крути.

Можно удивиться, почему дети и матери с колясками так беспечно гуляли по улице средь бела дня, находясь в зоне поражения российской реактивной артиллерии. В оправдание можно сказать, что вообще-то вся Украина в течение последних 3 лет находится в зоне поражения российских ракет, причем никаких обязательств «не стрелять» у России нет. Россия может мочить куда угодно и когда угодно, никаких ограничений нет. Хотя Песков не преминул вставить сегодня, что РФ стреляет только и исключительно «по военным целям». Но, видимо, на это украинцы и полагались, считая, что раз в Кривом Роге нет никаких крупных военных объектов, военных заводов и воинских частей, то там, стало быть, и можно гулять по улицам с колясками. Военных-то объектов нет.

Однако оказалось иначе. Кроме того, не оставляет предположение, что обстреляли Искандером Кривой Рог специально – как родину Зеленского. Такая вот мелкая месть. Чтоб больнее было. Хотели «взбодрить» президента Украины как раз под переговоры.

Ну и вот – 9 погибших детей «для бодрости». Черт его знает что. Асы-переговорщики.