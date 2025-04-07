 

Трамп: “Я лучший президент США, о котором мог мечтать Израиль”

07.04.2025, 22:00, Новости дня
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В Белом доме завершилась встреча президента США Дональда Трампа с премьер-министром Биньямином Нетаниягу, которая продолжалась почти два часа.

После встречи лидеры двух стран вышли к журналистам. И хотя Белый дом ранее объявил об отмене пресс-конференции Нетаниягу и Трамп не только выступили с совместным заявлением, но и ответили на вопросы журналистов.

Дональд Трамп, открывая брифинг, сказал, что он давно знает Нетаниягу и для него было честью его принимать в Белом доме. Он также отметил, что было принято несколько “хороших решений”. Затем Трамп добавил: “Я лучший президент, о котором мог мечтать когда-либо Израиль”.


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