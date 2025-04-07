Нейросеть помогла пациентам с депрессией в клинических испытаниях

Therabot разработали специалисты AI and Mental Health Lab — исследовательской лаборатории в области искусственного интеллекта при Дартмутском колледже (штат Нью-Гэмпшир, США) в сотрудничестве с психологами и психиатрами из того же вуза.

Для испытания системы, специально обученной методам когнитивно-поведенческой терапии, привлекли 210 человек, страдающих депрессией, тревожными и пищевыми расстройствами. Участников разделили на две группы: 106 и 104 человек. Первые в течение четырех недель общались с Therabot через приложение, а вторые составили контрольную группу и получили доступ к чат-боту позднее, уже по окончании клинических испытаний.

Перед началом эксперимента исследователи оценили у испытуемых выраженность беспокоивших их симптомов. Психологическое обследование повторили спустя четыре и восемь недель. Также участники в опросах делились впечатлениями от использования приложения.

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По результатам тестирования выяснилось, что у пациентов с депрессией симптомы в среднем уменьшились на 51%, с тревожностью — на 31%, а у людей с нарушениями пищевого поведения, которые сложнее корректировать, — на 19%. По словам авторов исследования, статья о котором вышла в научном журнале NEJM AI, эти показатели сопоставимы с улучшениями после курса традиционной психотерапии.

Однако еще больше ученых поразило другое — насколько охотно испытуемые взаимодействовали с нейросетью и их высокая вовлеченность в процесс. В среднем пользователи провели с Therabot шесть часов, что эквивалентно продолжительности примерно восьми сессий с человеком-психотерапевтом.

«Мы не ожидали, что люди станут воспринимать бота почти как друга. Это говорит о формировании настоящих отношений с Therabot. Мне кажется, люди также чувствовали себя комфортно, разговаривая с ботом, поскольку не боялись, что он их осудит», — прокомментировал ведущий автор исследования Николас Джейкобсон (Nicholas Jacobson).

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Несмотря на многообещающие результаты, Therabot — скорее дополнение, а не замена психотерапевтам-людям, подчеркнули разработчики. По их мнению, ни одна из доступных сегодня систем генеративного ИИ не готова к автономной работе в сфере психического здоровья, где велика вероятность столкнуться с высокорисковыми сценариями, например угрозой самоубийства.

В случае с Therabot ответы внимательно контролировали эксперты, а при упоминании суицидальных мыслей приложение предлагало контакты экстренной психологической помощи. Тем не менее специалисты считают, что с надлежащей доработкой и контролем в будущем подобные ИИ-инструменты можно интегрировать в традиционные программы психотерапии.