Рупор кремлевской пропаганды: Кибернетика или тоска по механическим солдатам

Актуальная советская карикатура Юлиана Ганфа.

Кибернетика или тоска по механическим солдатам

Юлий Ганф (1898—1973), Николай Смольянинов (1893—1972) . Заголовок статьи из журнала «Техника — молодёжи». 1952

5 апреля 1952 года «Литературная газета» опубликовала статью «Кибернетика — «наука» мракобесов» Михаила Ярошевского. Автор высоко оценивал прогресс «автоматических, быстро действующих электронных счётных машин советской конструкции». Но в то же время подвергал суровой критике родившуюся на Западе теорию кибернетики как науки. А также и цели, которые она ставила. Среди них, по его мнению, были такие:

«Нельзя ли вместо стоящего у конвейера пролетария, бастующего при снижении заработной платы, голосующего за мир и коммунистов, поставить робота с электронными мозгами?

Нельзя ли вместо лётчика, отказывающегося уничтожать работающих на рисовых полях женщин, послать бесчувственное металлическое чудище?»

В том же 1952 году популярный журнал «Техника — молодёжи» поместил большую статью на ту же тему под заголовком «Кибернетика, или тоска по механическим солдатам». Её иллюстрировал большой многофигурный рисунок известного художника-карикатуриста Юлия Ганфа.



«На рисунке… художник Ю. Ганф изобразил, как выглядела бы мечта американских агрессоров о механическом человеке, если бы удалось её осуществить».



«Самоуверенно входят на предприятия «Нью-робот» хозяева фирмы — заправилы Уолл-стрита и Пентагона».



«Наверху слева стоит робот марки «Утка», приспособленный для газетной работы. В отверстие в корпусе робота газетный босс бросает несколько долларов, затем нажимает одну из трёх кнопок (ложь, клевета, шантаж), и через несколько минут робот выпускает готовую статью, которую можно сразу же отправить в печать. Тут же рядом ремонтируется подобный робот. Из-за неполадок механизма он нечаянно написал статью, более или менее объективно освещающую американскую действительность».



«Далее стоят роботы, которые с успехом могут заменить представителей Латино-американских стран в ООН. Как мы видим, голова и мыслительный аппарат у них отсутствуют. Имеется лишь отверстие, в которое заранее опускается американская резолюция. Затем нажатием в Вашингтоне кнопки, связанной проводами с роботами, можно в любой момент поднять их руки».



«Справа американский инструктор принимает новую партию роботов, предназначенных для войны в Корее. Все три модели приспособлены для войны со стариками, женщинами и детьми. Но даже инструктора не оставляют опасения, что при встрече с бойцами Народной армии роботы переключатся на задний ход, а в дальнейшем просто развалятся».



«Ниже [канцлер Западной Германии Конрад] Аденауэр с помощью американского консультанта пытается из обломков гитлеровской военной машины марки «СС» создать робот марки «Вермахт».



«Рядом робот голливудского образца для производства стандартных фильмов, которые отличаются друг от друга только количеством убийств и грабежей, устанавливаемым соответствующими рычажками».



«Далее мы видим робот марки «Ку-Клукс-Клан», снабжённый всей необходимой для его деятельности аппаратурой».



«На «джипе» катят бравые мото-механизированные роботы, сконструированные для размещённых во Франции, Италии и Западной Германии войск США. Заправляются они двумя литрами горючего (главным образом виски)».



«Ниже робот марки «ФБР». К нему прилагается последняя новинка — робот-ищейка специально для вынюхивания прогрессивно настроенных американцев».



«Справа — продажа и прокат уголовных роботов самого различного назначения».



«Ниже подобострастно склонилась группа правых социалистов: Шумахер, Мок, Сарагат и Ко. Точный математический расчёт показал, что нет смысла заменять их механическими людьми, потому что покупка правого социалиста обходится гораздо дешевле изготовления соответствующего робота».



«Слева робот-дипломат, выполненный в форме атомной бомбы. Он снабжён микрофоном для выступлений и портфелем с агрессивными пактами».



«Но даже и здесь не обошлось без драки. Справа внизу вы видите столкновение двух роботов, выпущенных конкурирующими фирмами».

Такие дела… Потом несколько десятилетий на фоне бурного развития тех самых ЭВМ (против которых авторы статей вообще-то ничего не имели против) многим казалось, что они несколько погорячились.

Но теперь мы ясно видим, что они как в воду смотрели! 🙂

https://maysuryan.livejournal.com/2994501.html – цинк

Некоторые вещи уже получили практическое воплощение,

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Источник: Colonel Cassad

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