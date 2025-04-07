В Белом доме проходит встреча Дональда Трампа и Биньямина Нетаниягу

Встреча Дональда Трампа и Биньямина Нетаниягу должна была начаться в 20:00 по израильскому времени, но затем была перенесена на полчаса. Белый дом сообщил об отмене совместной пресс-конференции двух лидеров.

Ожидается, что после завершения переговоров оба лидера выйдут к журналистам для совместного фото и заявления.

При этом израильские СМИ отмечают, что отмена пресс-конференции, вероятнее всего, связана с тем, что Дональд Трамп выбился из жесткого графика встреч.

Ранее в сообщении офиса главы правительства по поводу визита в США и переговоров с Трампом говорилось: “Политики обсудят вопросы, связанные с пошлинами, усилия по возвращению израильских заложников, отношения между Израилем и Турцией, иранскую угрозу, а также противодействие Международному уголовному суду. Премьер-министр высоко ценит личные и теплые отношения с президентом Трампом и благодарит его за приглашение стать первым лидером, с которым тот встретится после введения глобальных пошлин, как это было и после вступления президента Трампа в должность”.

Это второй визит Биньямина Нетаниягу в Вашингтон после вступления Трампа в должность президента. Как писало издание Axios, Нетаниягу ждали в Белом доме в конце апреля, после окончания пасхальных каникул. Но во время пребывания Нетаниягу в Будапеште Трамп позвонил ему и премьер-министру Венгрии Виктору Орбану. В ходе разговора обсуждалась тема решения руководства Венгрии выйти из Международного уголовного суда. Однако Нетаниягу поднял также тему тарифов. В ответ Трамп предложил Нетаниягу приехать в Белый дом, чтобы обсудить этот вопрос, не назначив точной даты. Но несколько часов спустя Трамп сообщил журналистам на борту Air Force One, что Нетаниягу скоро посетит Вашингтон, “возможно, даже на следующей неделе”. Это было неожиданно для многих, включая самого Нетаниягу. В итоге визит был согласован.