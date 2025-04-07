 

Психологи определили, как семейные конфликты влияют на подростков

07.04.2025, 20:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Это связано с тем, что глобальные изменения, происходящие в современном обществе (перестройка семейной системы, экономическая и социокультурная нестабильность, рост неопределенности) с неизбежностью отражаются на психологическом состоянии человека, и особенно остро ощущаются в подростковом возрасте, возрасте перестройки психических структур, которые приводят к изменению всех сторон жизни подростка.

Сотрудники кафедры детской и семейной психотерапии факультета «Консультативная и клиническая психология» МГППУ Елена Филиппова и Татьяна Жданова представили обзор зарубежных публикаций (с 2019 по 2024 годы), посвященных факторам, влияющим на психологическое благополучие подростков. Результаты их работы опубликованы в научном журнале «Современная зарубежная психология».

В обзоре проанализированы исследования, рассматривающие влияние как личностных характеристик, так и семейных отношений на психологическое благополучие в подростковом возрасте. Подчеркивается важность комплексного подхода к пониманию этой проблемы.

Среди личностных характеристик в большинстве исследований выделяются перфекционизм и осознанность. Исследования показали, что перфекционизм негативно влияет на психологическое благополучие. Подростки с высокими требованиями к себе часто испытывают стресс и разочарование из-за недостижимости своих целей. Осознанность — способность сосредоточиваться на определенных событиях и ощущениях, на каждом моменте жизни, напротив, положительно влияет на уровень благополучия.

Важную роль в формировании психологического благополучия подростков играют семейные отношения. Подчеркивается значимость таких элементов родительского воспитания как автономия, компетентность, родственные связи и близость к ребенку со стороны родителей. Наряду с традиционными направлениями исследований (влияние стиля родительского воспитания, эмоциональные отношения родителей и ребенка) внимание исследователей обратилось на связь супружеских отношений родителей с психологическим благополучием подростков. Конфликты между родителями могут привести к ослаблению родительской чуткости, повышению тревожности, снижению возможности обеспечить необходимый для подростков уровень теплоты, поддержки. Особенно это касается матерей.

В МГППУ выяснили, как конструктивно реагировать на неопределенность

Неопределенность — одно из самых дискомфортных для человека состояний, и в подростковом возрасте это чувствуется особенно остро. Как безопаснее для своего психического здоровья реагировать на неопр…

naked-science.ru

Особое внимание уделяется в исследованиях «синдрому родительского отчуждения», который является следствием нарушения супружеских отношений. Провокационное поведение одного из родителей, которое направлено на изоляцию ребенка от другого родителя, оказывает серьезное негативное влияние на психическое здоровье и психологическое благополучие подростка.

Отмечается различная роль конфликтов в семье между родителями и подростками. С одной стороны, частые затяжные конфликты, в которых не учитывается мнение подростка, могут привести к негативному восприятию семейных отношений подростком и к снижению его психологического благополучия. С другой стороны, конфликты между родителями и подростком выступают естественным нормативным процессом, являющимся этапом взросления. Отмечается позитивная роль конструктивных конфликтов как способа ведения дискуссии, удержания психологических границ и возможности совместного решения проблем.

Во многих исследованиях обращается внимание на роль прародителей в психологическом благополучии подростков. Показано, что психологическая поддержка со стороны бабушек и дедушек может служить защитным фактором, особенно в неблагополучных семьях.

Обзор зарубежных исследований обращает внимание на важность целостного подхода к изучению факторов, влияющих на психологическое благополучие подростков. Понимание взаимосвязей между личностными характеристиками и семейными факторами может помочь в создании более эффективных стратегий поддержки подростков в их эмоциональном развитии и адаптации к современным вызовам.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.04 / Мнение: Торопливый Трамп, самодостаточный Китай и важное достижение 1С

07.04 / Рупор кремлевской пропаганды: О ситуации в районе Часов Яра

07.04 / Люди, зачатые в холодное время года, лучше адаптированы к низким температурам

07.04 / Мнение: Причины ленинского голода в Поволжье, причины сталинского голода 1933 года и «закон о 3-х колосках»

07.04 / «Ради безопасности граждан». Установка умных колонок на кухнях станет обязательной

07.04 / Ученые, которые совершили революцию в лечении рассеянного склероза, получили научный «Оскар»

07.04 / Госдума начнёт составлять рейтинги депутатов для выявления слишком инициативных

07.04 / Черви, сидераты и правильная кислотность: ученые рассказали, как вернуть почве плодородие

07.04 / Солнце оказалось «белой вороной» среди себе подобных звезд

07.04 / Союз заключённых России потребовал отменить самозапрет на кредиты

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика