Мнение: Торопливый Трамп, самодостаточный Китай и важное достижение 1С

1. В Школе Капитализма я рассказываю, почему Трамп пустил в дело столь небрежный, столь неряшливо составленный список торговых пошлин против других государств. Цитирую из середины статьи (ссылка):



…после презентации новых пошлин немедленно стало ясно, что они готовились на коленке. Реконструкция показала, что сотрудники Трампа просто взяли список интернет-доменов, вбили их в Excel и рассчитали итоговую пошлину по взятой с потолка формуле, основанной на разнице между импортом и экспортом по выбранной стране (ссылка).



Ожидание: создаются комиссии экспертов по каждой из 150 стран, с которыми у США есть сколько-нибудь заметный торговый оборот. В комиссиях сидят экономисты, дипломаты и инженеры: они тщательно рассматривают все группы товаров, изучают последствия изменения цен и рассчитывают комплексную систему пошлин таким образом, чтобы получить максимальную выгоду для Америки, нанеся при этом американской экономике минимальный ущерб.



Реальность: помощник Трампа разрабатывает таблицу пошлин за пару часов, при помощи метода «палец-потолок» и нейросети. Трамп вносит в таблицу минимальные правки по ключевым странам и немедленно пускает её в ход.



Почему так получилось, понятно. Потому что на работу комиссий нужно много времени, а времени у Дональда Трампа не было, так как он был по уши занят другими делами. В итоге время кончилось, список тарифов потребовался немедленно, и Трамп поручил кому-то из помощников принести ему готовый документ через 2 часа.



Это очень узнаваемый шаблон, в бизнесе такое происходит постоянно. У Дональда Трампа закончилось время на подготовку: музыка прекратила играть, и ему пришлось сесть на стул. Если бы он был чиновником, он мог бы просто обезопасить свой личный тыл, проигнорировать удачный момент для начала тарифной войны и ждать дальше. Если бы он был политиком, он предпочёл бы опоздать, но всё же согласовать решение с многочисленными центрами силы. В бизнесе, однако, время имеет критическое значение, поэтому, когда к горлу подступает дедлайн, предприниматель предпочитает принять пусть непродуманное решение, но немедленно.



С одной стороны, такой решительный подход позволяет «делать дела сделанными»…

2. Алексей Райсих указывает, что ещё один наш стереотип про Китай устарел, что китайцы теперь самостоятельно потребляют большую часть изготовленных ими товаров (ссылка):



Большинство людей почему-то считает что Китай – это исключительно экспортно-ориентированная экономика. Не будет экспорта – всё пропало.

Какую долю в ВВП Китая занимает экспорт? Ответ – 20% ВВП. Из них на экспорт конкретно в США приходится 3% ВВП Китая. Остальные 17% – в другие страны мира.

Для примера, какую долю ВВП занимает экспорт в других странах:

США – 11%

Япония – 22%

Великобритания – 32%

Турция – 32%

Италия – 34%

Франция – 34%

Испания – 38%

Германия – от 40 до 50%

Южная Корея – 44%

Вьетнам – 87%

Средний показатель по миру – 29%. Китай ниже среднего.

Добавлю от себя, что тут не всё так просто. Во-первых, речь идёт не про долю экспорта внутри ВВП, как можно неправильно понять из заметки, а про отношение экспорта к ВВП. У Сингапура к примеру экспорт — 174% от ВВП, так как это важный перевалочный пункт, а у Ирландии — 134% (ссылка).

Во-вторых, чем страна больше, тем более она самодостаточна, а чем страна меньше, тем сильнее она завязана на внешнюю торговлю. К примеру, если мы подсчитаем внешнюю торговлю города Чебоксары (500 тысяч человек), мы обнаружим, что её доля очень велика, тогда как у России в целом экспорт составляет скромные 23% от ВВП. Другими словами, условная Эстония будет по умолчанию гораздо сильнее завязана на внешнюю торговлю, чем гиганты, такие Индия или Китай.

В-третьих, перечисленные в списке Италия, Франция, Испания и Германия объединены в Евросоюз. Если вычесть из экспорта товары, которые продаются внутри Евросоюза, показатель будет значительно ниже. Поэтому нельзя сказать, что Германия зависит от от экспорта сильнее, чем Китай — надо сначала сделать корректировку на Евросоюз.

В общем и целом, однако, внутренний рынок Китая стал огромным. Слава капитализму, простые китайцы богатеют и с каждым годом могут позволить себе всё больше товаров, которые сами и производят. Торговая война с США будет для Китая значительно менее болезненной, чем могла бы быть 20 лет назад.

3. Мои поздравления Борису Нуралиеву, главе фирмы 1С (программы для бухгалтерии и прочего учёта). Он теперь официально стал миллиардером, попав в список Форбс с личным капиталом в 1,3 млрд долларов (ссылка).

Полагаю, отчасти за это следует благодарить иностранцев, которые дружно ломанулись из России в 2022 году, освободив свои доли рынка для поглощения фирмой 1С. Выяснилось, что западные программы не так уж незаменимы. Также выяснилось, что западные айти-гиганты создали в России огромную сеть из взяточников, которые ругали русские программы из личного интереса, чтобы не лишиться взяток за закупку иностранных программ.

В 2025 году айти-директор, настойчиво требующий установить именно иностранную программу, и утверждающий, что её русский аналог негоден, невольно оказывается под подозрением — даже если в конкретной ситуации конкретной фирмы он действительно прав.