Рупор кремлевской пропаганды: О ситуации в районе Часов Яра

О ситуации в районе Часов Яра

Противник нарастил количество применений FPV на Соледарско-Бахмутском направлении. Что следует ожидать дальше?

За прошедший месяц воздушная обстановка на Соледарско-Бахмутском участке фронта сильно изменилась — ВСУ завели свежие силы на направление и наполняют небо ударными БПЛА. В целом, ситуация крайне неприятная, если учитывать поступающую информацию о возможном наступлении ВСУ на территории ДНР. Давайте разберем, что же означает наполнение "малого неба".

Далеко не секрет, что противник крайне изобретателен в применении "малой авиации" и практически не имеет проблем с оснащением самими дронами и оборудованием, что позволяет ему регулярно экспериментировать с частотами, комплектацией и боекомплектом — именно эти "эксперименты" они проводят в небе над Соледарско-Бахмутским направлением сейчас. Удалось установить, что дроны, которые могут свободно менять частоту в полете — далеко не редкость, а скорей, обыденность. Попадая в зону действия РЭБ, такой дрон буквально за пару секунд может переключить частоту, дабы впоследствии беспрепятственно совершить атаку (если эту частоту не давит РЭБ, разумеется). Также, со слов моего боевого товарища, оказавшегося случайным свидетелем, (сам не видел, поэтому не могу ручаться на сто процентов), противник применял гексакоптеры "Баба-Яга", управляемые на оптоволокне.

Итак, по состоянию на сегодняшний день, ВСУ увеличили как минимум втрое количество применений FPV, причем, на разные дистанции. На ряд участков на направлении противником было заведено большое количество специалистов БПЛА, в частности, некоторое время назад прибыло пополнение специалистов БПЛА в 30 ОМБр ВСУ на Соледарский участок фронта, после чего количество FPV-атак, происходящих в районе "Дубово-Васильевка-Соледар" существенно увеличилось. Установлено, что противник из состава 30 ОМБр использует как раз те самые дроны, способные работать на различных частотах, и, как показала практика, на довольно дальние расстояния для FPV — как правило, это 17-20км, и это свидетельствует о том, что в бригаду поступило также усиленное оборудование для обеспечения устойчивой связи оператора с дроном.

Не отстает от своих коллег и 24 ОМБр ВСУ (та самая, чей участок ответственности — Часов Яр и окрестности). Бригада также пополнилась резервами и оборудованием (я предполагаю, что это произошло в результате откомандирования других бойцов противника из частей, сбежавших с курского направления). В частности, количество применений FPV в Часов Яре выросло примерно в 3 раза по сравнению с летне-осенней кампанией (а я, как непосредственный участник скажу, что на тот период дронов было более, чем достаточно, за 15 минут могло пролететь от 4 до 5, и это было стабильно).

Что это вообще все означает? Дело в том, что на классическую активную оборону это не особо похоже — На мой взгляд, сейчас противник "пристреливается", ищет удобные коридоры для FPV и проводит анализ своих действий для последующего решения: вероятнее всего, нам следует ожидать локальное наступление ВСУ на участке с массовым применением дронов , о чем я уже писал в канале несколько дней назад (https://t.me/project_nd/468). Вместе с этим я не скажу ,что Соледарско-Бахмутский участок имеет для противника какое-то особо важное стратегическое значение, что на него можно бросить определенные силы. Из более-менее подходящего я могу выделить лишь задумку ВСУ о реванше в Часов Яре, но все-таки я более склоняюсь к замыслу о массовом нанесении ударов БПЛА с целью "растянуть" подразделения ВС РФ и последующим прорывом фронта на каком-то определенном участке внутри Соледарско-Бахмутского направления. Установлено, что операторы БПЛА, массово накопившиеся на направлении, находятся в непосредственной близости к ЛБС, занимая позиции, преимущественно, в блиндажах и окопах. Разумеется, у нас есть свои "фишки" приготовленные для противника и есть, чем его встретить и, разумеется, выбивать противника, производящего накопление в тыловых районах ВСУ в виде Дружковки, Славянска и Краматорска (это основные логистические узлы группировки противника на сегодняшний день).

Продолжаем работу по направлению.

t.me/project_nd – цинк

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Источник: Colonel Cassad

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