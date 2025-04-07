 

В полицию Лондона подана жалоба против 10 граждан Великобритании, проходивших службу в ЦАХАЛе

07.04.2025, 19:50, Новости дня
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В полицию Лондона подана жалоба против десяти граждан Великобритании, проходивших службу в ЦАХАЛе. Жалоба подана правозащитными организациями.

По данным The Telegraph, податели жалобы утверждают, что указанные в ней граждане преднамеренно нападали на мирных жителей сектора Газы, сотрудников гуманитарных миссий, участвовали в разрушении гражданской инфраструктуры сектора.

Жалоба, поданная от имени Палестинского центра по правам человека (PCHR) и британского Центра защиты общественных интересов (PILC), была составлена группой британских юристов совместно с коллегами из Международного уголовного суда в Гааге, и к ней приложен 240-страничный отчет, охватывающий первые шесть месяцев войны, с октября 2023 года по май 2024 года.

Отчет основан на показаниях свидетелей и материалах из открытых источников, включая видео, опубликованные в социальных сетях. Например, один из свидетелей, чьи показания включены в документ, утверждает, что израильские военнослужащие заставили всех членов палестинской семьи раздеться догола, а затем по одному выводили их в гостиную, где избивали электрическим шнуром и бильярдным кием.

Податели жалобы выразили надежду на то, что факты, приведенные в отчете, побудят полицию к действиям и против граждан, имеющих гражданство Великобритании и Израиля, будут возбуждены уголовные дела.


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