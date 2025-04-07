 

«Ради безопасности граждан». Установка умных колонок на кухнях станет обязательной

07.04.2025, 19:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

С 1 июля 2025 года каждая российская семья должна будет установить «умную» колонку на
кухне в соответствии с постановлением правительства, выпущенном по инициативе министерства цифрового развития, МЧС и других ведомств. Как объясняют чиновники, это необходимо для оперативного оповещения граждан о террористических угрозах,
природных катаклизмах и других чрезвычайных ситуациях.

К устанавливаемой колонке предъявляется ряд требований: она должна иметь микрофон с чувствительностью от 2,5 мВ/Па, динамики с громкостью от 75 Дб, актуальную сертифицированную в России прошивку и постоянное подключение к интернету.

«Такое устройство на кухне должно быть ради безопасности граждан – мы интегрируем колонки в
единую систему оповещения и сможем передавать через них важные сообщения даже в режиме неотключаемого радио», – рассказал источник в рабочей группе.

В свою очередь министр цифрового развития Максут Шадаев анонсировал информационную кампанию «по разъяснению народонаселению важности новой госпрограммы».

«Это особенно удобно для тех, кто много времени проводит на кухне.
Государство поможет семьям с низким доходом приобрести устройства за счёт
субсидий. Они будут работать даже на бесплатном социальном интернете без
необходимости внесения абонентской платы», – пообещал он.

Рекомендованный список моделей колонок опубликован на сайте Минпромторга в разделе «Сделано в России». Если у гражданина уже имеется умная колонка, она получит обновление прошивки и покупка нового устройства не потребуется.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.04 / Ученые, которые совершили революцию в лечении рассеянного склероза, получили научный «Оскар»

07.04 / Госдума начнёт составлять рейтинги депутатов для выявления слишком инициативных

07.04 / Черви, сидераты и правильная кислотность: ученые рассказали, как вернуть почве плодородие

07.04 / Солнце оказалось «белой вороной» среди себе подобных звезд

07.04 / Союз заключённых России потребовал отменить самозапрет на кредиты

07.04 / Воспалительные заболевания предложили лечить, используя реакцию организма на смену дня и ночи

07.04 / Стильный суперкар Peralta S бросает вызов Cybertruck

07.04 / Разработан алгоритм точного расчета пористости сплавов

07.04 / Названия регионов, не выполнивших план по демографии, будут писать с маленькой буквы

07.04 / К выпускному курсу все студенты-медики получили депрессию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика