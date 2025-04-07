«Ради безопасности граждан». Установка умных колонок на кухнях станет обязательной

С 1 июля 2025 года каждая российская семья должна будет установить «умную» колонку на

кухне в соответствии с постановлением правительства, выпущенном по инициативе министерства цифрового развития, МЧС и других ведомств. Как объясняют чиновники, это необходимо для оперативного оповещения граждан о террористических угрозах,

природных катаклизмах и других чрезвычайных ситуациях.

К устанавливаемой колонке предъявляется ряд требований: она должна иметь микрофон с чувствительностью от 2,5 мВ/Па, динамики с громкостью от 75 Дб, актуальную сертифицированную в России прошивку и постоянное подключение к интернету.

«Такое устройство на кухне должно быть ради безопасности граждан – мы интегрируем колонки в

единую систему оповещения и сможем передавать через них важные сообщения даже в режиме неотключаемого радио», – рассказал источник в рабочей группе.

В свою очередь министр цифрового развития Максут Шадаев анонсировал информационную кампанию «по разъяснению народонаселению важности новой госпрограммы».

«Это особенно удобно для тех, кто много времени проводит на кухне.

Государство поможет семьям с низким доходом приобрести устройства за счёт

субсидий. Они будут работать даже на бесплатном социальном интернете без

необходимости внесения абонентской платы», – пообещал он.

Рекомендованный список моделей колонок опубликован на сайте Минпромторга в разделе «Сделано в России». Если у гражданина уже имеется умная колонка, она получит обновление прошивки и покупка нового устройства не потребуется.

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