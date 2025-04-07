В Вашингтоне Биньямин Нетаниягу встретился со Стивом Виткоффом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу в эти часы находится в “Блэр Хаусе”, официальном гостевом доме президента, находящемся через дорогу от Белого дома.

Канцелярия Нетаниягу сообщила, что Нетаниягу встретился в “Блэр Хаусе” с посланником президента США Стивом Виткоффом.

Ожидается, что в 20:00 по израильскому времени с израильским премьер-министром встретится президент США Дональд Трамп.

Нетаниягу вылетел в США после завершения визита в Венгрию, где он находился 3-6 апреля. Вылет в Израиль планируется на вторник, 8 апреля.

Ранее в сообщении офиса главы правительства по поводу визита в США и переговоров с Трампом говорилось: “Политики обсудят вопросы, связанные с пошлинами, усилия по возвращению израильских заложников, отношения между Израилем и Турцией, иранскую угрозу, а также противодействие Международному уголовному суду. Премьер-министр высоко ценит личные и теплые отношения с президентом Трампом и благодарит его за приглашение стать первым лидером, с которым тот встретится после введения глобальных пошлин, как это было и после вступления президента Трампа в должность”.