Семьи жертв 7 октября подали в суд на Башара Масри, связанного с Трампом и Катаром

Около 200 семей с американским гражданством, чьи близкие погибли в ходе резни в “черную субботу” 7 октября 2023 года, подали в федеральный суд в Вашингтона иск против палестино-американского миллиардера Башара Масри.

Истцы утверждают, что Масри финансировал деятельность ХАМАСа и снабжал террористическую инфраструктуру в секторе Газы электроэнергией, что помогло террористам совершить самое кровавое нападение в истории Израиля.

Как пишет в понедельник, 7 апреля, Jewish Chronicle, семьи погибших обвиняют Башара Масри в сознательном сотрудничестве с ХАМАСом для развития его бизнеса в секторе Газы: в частности, он скрывал и обеспечивал электроэнергией разветвленную сеть туннелей. Истцы требуют возмещения ущерба согласно Закону о борьбе с терроризмом.

В качестве председателя палестинской компании развития и инвестиций, Масри заключал сделки по управлению отелями, промышленным парком и другими предприятиями в Газе – в том числе сделки подписывались напрямую с официальными представителями ХАМАСа.

Среди принадлежащих ему активов – отель “Аль-Машталь”, с которого еще в 2014 году запускались ракеты в направлении Израиля. В иске указано, что компания Масри по контракту с ХАМАСом отремонтировала отель, который ХАМАС продолжал использовать до 7 октября, во время и после.

По утверждению иска, когда израильские авиаудары, нацеленные на инфраструктуру ХАМАСа, повреждают отели или другие объекты, Масри не просто не прекращал инвестиции в них, он увеличивал отчисления и восстанавливал террористическую инфраструктуру.

Представители Башара Масри отрицают эти обвинения и надеются, что суд отклонит иск. Отмечается, что Масри предоставлял консультации и выделял свой частный самолет для перелетов Адаму Бёлеру, бывшему посланнику президента США Дональда Трампа по делам заложников. Масри имеет доли в крупнейших палестинских компаниях с рыночной капитализацией в сотни миллионов долларов.

В сентябре 2023 года Масри заключил с ХАМАСом сделку по проекту солнечной энергии в Газе стоимостью 60 миллионов долларов, он также подписал соглашение с заместителем министра экономики ХАМАСа Абдель-Фатахом Зрауи. Зрауи был ликвидирован в результате авиаудара ВВС ЦАХАЛа в 2024 году, по данным Израиля, он служил в подразделении ХАМАСа по производству оружия и отвечал за похищение гуманитарной помощи.