Госдума начнёт составлять рейтинги депутатов для выявления слишком инициативных

Госдума будет ежегодно составлять рейтинг депутатов для оценки их эффективности.

В основу рейтинга лягут количество и качество предложенных законопроектов, причём качество оценят по тому, был ли принят документ и «насколько единогласно и быстро за него голосовали».

Авторы идеи считают, что некоторые их коллеги «проявляют чрезмерную инициативу с малым выхлопом».

– Законотворчество должно напоминать спортивные ставки – либо у тебя верняк, либо вообще не суйся, – заявил член комиссии по законотворчеству.

Собеседник издания пожаловался, что из-за «мусорных» законопроектов парламент недостаточно эффективен:

– За день принимается 2 полезных закона, а 8 отклоняются. А могли бы принимать 10 полезных законов.

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