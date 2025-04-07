 

Госдума начнёт составлять рейтинги депутатов для выявления слишком инициативных

07.04.2025, 17:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Госдума будет ежегодно составлять рейтинг депутатов для оценки их эффективности.

В основу рейтинга лягут количество и качество предложенных законопроектов, причём качество оценят по тому, был ли принят документ и «насколько единогласно и быстро за него голосовали».

Авторы идеи считают, что некоторые их коллеги «проявляют чрезмерную инициативу с малым выхлопом».

– Законотворчество должно напоминать спортивные ставки – либо у тебя верняк, либо вообще не суйся, – заявил член комиссии по законотворчеству.

Собеседник издания пожаловался, что из-за «мусорных» законопроектов парламент недостаточно эффективен:

– За день принимается 2 полезных закона, а 8 отклоняются. А могли бы принимать 10 полезных законов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.04 / Черви, сидераты и правильная кислотность: ученые рассказали, как вернуть почве плодородие

07.04 / Солнце оказалось «белой вороной» среди себе подобных звезд

07.04 / Союз заключённых России потребовал отменить самозапрет на кредиты

07.04 / Воспалительные заболевания предложили лечить, используя реакцию организма на смену дня и ночи

07.04 / Стильный суперкар Peralta S бросает вызов Cybertruck

07.04 / Разработан алгоритм точного расчета пористости сплавов

07.04 / Названия регионов, не выполнивших план по демографии, будут писать с маленькой буквы

07.04 / К выпускному курсу все студенты-медики получили депрессию

07.04 / Медики впервые описали, как кашель и больное сердце привели к разрыву яичка

07.04 / Мнение: Профсоюз капиталистов, или почему забастовки следует запретить

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика