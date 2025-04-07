 

Из Telegram исчез канал ВЧК-ОГПУ. Противоречивые версии

07.04.2025, 15:35, Новости дня
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Из Telegram исчез популярный анонимный канал ВЧК-ОГПУ, у которого было более 1 миллионов подписчиков. На резервном канале было опубликовано заявление: “Без каких-либо предупреждений канал ВЧК-ОГПУ был удален из “Телеграм”. Все указывает на то, что это было сделано руководством “Телеграм””.

Теперь по прежней ссылке ВЧК-ОГПУ открывается канал “Поздняков 4.0”. Владислав Поздняков – основатель движения “Мужское государство” (признано экстремистским и запрещено на территории РФ).

В июле 2024 года минюст РФ объявил телеграм-канал ВЧК-ОГПУ “иностранным агентом”. Публиковались сведения, что на основателя и владельца Telegram Павла Дурова оказывалось давление со стороны российских властей с требованием удалить ВЧК-ОГПУ.

Центр “Досье” утверждает, что поговорил с основателем ВЧК-ОГПУ. Тот заявил, что канал был удален администрацией мессенджера, а аккаунт, на который был зарегистрирован канал, сейчас заблокирован. “Все указывает, что они исполнили решение суда. То есть Дуров начал исполнять решения российских судов и властей”, – заявил собеседник издания.

Пресс-служба мессенджера Telegram утверждает, что анонимный телеграм-канал ВЧК-ОГПУ удалили его владельцы. “Канал был удален его владельцем, возможно – в результате неавторизованного доступа. Мы проводим проверку”, – сообщили “Медиазоне” в пресс-службе мессенджера.


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