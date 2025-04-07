 

Союз заключённых России потребовал отменить самозапрет на кредиты

07.04.2025, 15:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Союз заключённых России обратился к правительству России с требованием отменить новый сервис на портале Госуслуги, позволяющий пользователям установить самозапрет на заёмные средства.

– Этот запрет лишает людей возможности свободно распоряжаться своими финансами. Мы считаем, что такие ограничения недопустимы в правовом государстве, — заявил глава Союза заключённых Иван Малявин.

В правительстве после консультаций с Центробанком заявили, что ограничения могут быть сняты, поскольку уменьшение кредитования привело к сокращению доходов финансовых учреждений, которые не могут взыскивать проценты с граждан, оформивших займы. Это, в свою очередь, способствует росту инфляции и падению уровня доходов населения..

– Мы понимаем, что самозапрет помогает бороться с мошенниками, но он также ударяет по легальному бизнесу. Банки теряют клиентов, а значит, и доходы, — прокомментировал ситуацию ведущий экономист ЦБ РФ Андрей Фуэнтес.

В правительстве уже собирают рабочую группу для обсуждения возможного изменения условий сервиса для компенсации заинтересованным лицам потерь от снижения числа кредитов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.04 / Солнце оказалось «белой вороной» среди себе подобных звезд

07.04 / Воспалительные заболевания предложили лечить, используя реакцию организма на смену дня и ночи

07.04 / Стильный суперкар Peralta S бросает вызов Cybertruck

07.04 / Разработан алгоритм точного расчета пористости сплавов

07.04 / Названия регионов, не выполнивших план по демографии, будут писать с маленькой буквы

07.04 / К выпускному курсу все студенты-медики получили депрессию

07.04 / Медики впервые описали, как кашель и больное сердце привели к разрыву яичка

07.04 / Мнение: Профсоюз капиталистов, или почему забастовки следует запретить

07.04 / Австралийские прыгающие пауки в прыжке испытывают перегрузки до 13 g

07.04 / Министр здравоохранения США осудил «истерику вокруг вреда сигарет»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика