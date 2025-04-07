Союз заключённых России потребовал отменить самозапрет на кредиты

Союз заключённых России обратился к правительству России с требованием отменить новый сервис на портале Госуслуги, позволяющий пользователям установить самозапрет на заёмные средства.

– Этот запрет лишает людей возможности свободно распоряжаться своими финансами. Мы считаем, что такие ограничения недопустимы в правовом государстве, — заявил глава Союза заключённых Иван Малявин.

В правительстве после консультаций с Центробанком заявили, что ограничения могут быть сняты, поскольку уменьшение кредитования привело к сокращению доходов финансовых учреждений, которые не могут взыскивать проценты с граждан, оформивших займы. Это, в свою очередь, способствует росту инфляции и падению уровня доходов населения..

– Мы понимаем, что самозапрет помогает бороться с мошенниками, но он также ударяет по легальному бизнесу. Банки теряют клиентов, а значит, и доходы, — прокомментировал ситуацию ведущий экономист ЦБ РФ Андрей Фуэнтес.

В правительстве уже собирают рабочую группу для обсуждения возможного изменения условий сервиса для компенсации заинтересованным лицам потерь от снижения числа кредитов.

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