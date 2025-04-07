Воспалительные заболевания предложили лечить, используя реакцию организма на смену дня и ночи

Когда организм сталкивается с ранением или инфекцией, ему нужна защита. Воспаление в таком случае — часть начинающихся в ответ процессов: это говорит о том, мы занимаем оборону против «неприятеля». Часто при этом повышается уровень уровень интерлейкина 6 (IL-6) из группы гормоноподобных белков. Этот цитокин запускает восстановительные механизмы организма. Но иммунная система порой начинает работать против нас. Избыток такого цитокина может вызывать повреждение тканей из-за аутоиммунной реакции.

Поэтому при ревматоидном артрите и остеоартрите, например, используют нестероидные противовоспалительные препараты, которые контролируют уровень интерлейкина 6. Лекарства действуют эффективнее, если принимать их поздно вечером или даже ночью. Однако использование препаратов в строго определенное время суток связан в серьезными неудобствами для пациентов.

Исследователи обнаружили, что концентрация цитокинов в плазме крови колеблется в течение дня — это связано с циркадными ритмами организма. Команда под руководством профессора Фаршида Гилака из лаборатории ортопедической хирургии Медицинской школы Университета Вашингтона (США) нашла способ использовать этот механизм для повышения эффективности действия лекарств. Об этом ученые рассказали в статье для журнала Nature Communications. Они разработали специализированный имплантат на основе стволовых клеток, которые запрограммированы на активацию и высвобождение противовоспалительных препаратов в самое подходящее время.

Первые эксперименты на мышах в течение месяца показали обнадеживающие результаты, отмечается в публикации. При этом, если график сна лабораторных животных изменялся, стволовые клетки имплантата быстро перестраивались на новый режим.

Исследователи подали патентную заявку на разработанную ими методику. Впереди — апробация метода на людях.

Прием лекарств в определенное время может иметь важное значение для лечения и профилактики таких заболеваний, как гипертония и другие сердечно-сосудистые заболевания, астма, аллергический ринит и некоторые виды рака, потому что внутренние биологические часы человека задают ритм всем жизненно важным биохимическим процессам в организме.

Это, в свою очередь, существенно влияет на метаболизм, повышает эффективность лекарств и позволяет снизить их почти неизбежные побочные эффекты. Кроме того, наиболее опасные осложнения при инфаркте миокарда или ишемической болезни сердца, например, часто происходят в первой половине дня — так прием профилактических препаратов в «правильное» время в таком случае может спасти чью-то жизнь.

Тем не менее, исследований, которые можно в перспективе использовать в реальной медицинской практике, пока исчезающе мало, утверждают исследователи из Медицинской школы Виргинского университета.

Разработки ученых Университета Вашингтона обещают стать значительным шагом, открывающим новые возможности для создания инновационных методов лечения.