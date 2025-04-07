 

Стильный суперкар Peralta S бросает вызов Cybertruck

07.04.2025, 14:55, Разное
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Уникальный суперкар GFG Style Peralta S с кузовом из полированного алюминия выглядит «гостем из будущего», бросающим вызов Tesla Cybertruck. Этот концепт создан по мотивам Maserati MC20 Boomerang, который стал одним из самых узнаваемых суперкаров за всю историю автомобилестроения.

Автомобиль оснащен 3-литровым V-образным турбированным двигателем, выдающим 621 л. с. мощности. Восьмиступенчатая КПП с оригинальным сцеплением передает момент на заднюю ось, позволяя автомобилю ускоряться до сотни за 2,9 секунды. При этом пиковая скорость заявлена на уровне 325 км/ч. Кузов «инженерного чуда» выполнен из полированного вручную алюминия, формирующего единую арку по всей длине автомобиля. Передний спойлер, боковые пороги и задний диффузор изготовлены из углеродного волокна.

Единственным элементом, вызывающим некоторые сомнения, являются вытянутые светодиодные фары, которые напоминают фары Cybertruck. Вместо традиционных дверей Peralta S имеет одну большую дверь на крыше, открывающуюся перед лобовым стеклом. В двери интегрированы две небольшие стеклянные панели, раскрывающиеся подобно крыльям.

Интерьер автомобиля сохраняет дух 70-х годов: приборная и дверные панели, а также сиденья обшиты кожей. Несколько современных элементов, таких как кнопки на рулевом колесе и новые вентиляционные отверстия, не нарушают общей атмосферы ретро-футуризма. Peralta S – это дань уважения оригинальному Maserati Boomerang и одновременно современная интерпретация его формы. Автомобиль предназначен для частных коллекционеров и вряд ли появится на дорогах общего пользования.

Источник &#8212 GFG Style


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