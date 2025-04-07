Рупор кремлевской пропаганды: 11 лет назад провозгласили ДНР

Сегодня исполняется 11 лет провозглашению Донецкой Народной Республики.

День, который направил судьбу Донбасса в состав России. Этот выбор был закреплен в мае 2014 года на референдуме (как и в ЛНР) и в последующими годами борьбы дончан за свой выбор, который в 2022-м году привел их в Россию.

К 11-й годовщине провозглашения ДНР уже более 77% ее территории освобождено от украинской оккупации.

Практически ежедневно 1-2 населенных пункта ДНР возвращаются в Россию. Впереди бои за Красноармейск, Краматорск и Славянск.

Вся территория ДНР безусловно будет освобождена от украинской оккупации. ЛНР уже на 99,5% освободили.

Донбасс за 11 лет показал огромную историческую стойкость, а такие города как Донецк и Горловка могут полноправно считаться Городами-Героями, которые ничем не уступают Городам-Героям времен Великой Отечественной Войны.

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Источник: Colonel Cassad

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