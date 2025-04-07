Названия регионов, не выполнивших план по демографии, будут писать с маленькой буквы

Министерство демографического развития объявило о введении новой системы наказаний для регионов, не выполняющих план по рождаемости. Согласно постановлению, названия субъектов федерации, показавших низкие демографические показатели, будут официально писать с маленькой буквы во всех государственных документах.

«Это мягкая, но действенная мера», – считает министр Андрей Кочетков.

По новым правилам, регионы с рождаемостью ниже среднероссийской будут именоваться, например, как «московская область» или «пермский край». Помимо официальных документов, в таком виде будет введено написание субъектов федерации в СМИ.

Миндемографии планирует обновлять информацию каждые полгода и подтверждать либо изменять статус регионов. Чтобы избежать незавидной участи написания с маленькой буквы, субъектам РФ придётся обеспечить надлежащие показатели рождаемости до 1 сентября текущего года.

—