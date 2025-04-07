К выпускному курсу все студенты-медики получили депрессию

В число авторов работы вошел директор Медицинского института НовГУ Василий Чулков. В исследовании приняли участие 89 студентов Южно-Уральского государственного медицинского университета: 58 юношей и 31 девушка в возрасте от 18 до 22 лет. Экспериментальные группы составили студенты первого, третьего и шестого курсов.

Для исследования психоэмоционального состояния студентов использовались шкала депрессии Бэка, шкала оценки реактивной и личностной тревоги Спилбергера-Ханина, методика экспресс-диагностики невроза Хека-Хесса. Определение характерологических особенностей личности проводилось с использованием методики «Акцентуации характера» Шмишека.

— У значительной части студентов шестого курса выявлены признаки депрессивного состояния умеренной и высокой степени, что говорит о нестабильности их эмоционального фона, снижении настроения и работоспособности, — рассказал Василий Чулков. — Также у студентов третьего и шестого курсов наблюдаются высокие показатели ситуативной и личной тревожности. У шестого курса — высокая степень выраженности невроза как реакции на определенную ситуацию.

Наименьшие показатели депрессии, тревожности и невроза были у первокурсников. В частности, у 66% первокурсников депрессия отсутствует. На шестом курсе студентов без депрессии не выявлено вообще. Мы связываем это с тем, что невротическое психогенное состояние развивается под действием хронического учебного стресса. На последнем курсе к этому добавляются проблемы подготовки к государственной итоговой аттестации, поступления в ординатуру и дальнейшего трудоустройства.

Среди участников эксперимента была определена группа риска — в нее вошли 55 студентов с высокими показателями невротизации личности, тревожности, склонности к депрессии. В этой группе провели дополнительную диагностику определения акцентуаций характера. По мнению ученых, сочетание определенных личностных черт усиливает выраженность невротической реакции на внешние обстоятельства.

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Среди студентов группы риска были выявлены высокие результаты по демонстративному (20%), экзальтированному (20%) и гипертимному (16%) типу акцентуаций характера. Например, установлена взаимосвязь между экзальтированным типом акцентуации и ситуативной тревожностью, невротизацией и депрессией. Чем сильнее в поведении таких студентов выражена экзальтированная реакция на происходящее, тем чаще у них появляется излишняя тревожность за успех собственной учебно-профессиональной деятельности, эмоциональная «трансформация» рядовых трудностей в серьезные проблемы, склонность к паникерству или уход в депрессивное состояние.

Люди, относящиеся к данному типу, довольно ярко проявляют свои эмоции, возникающие в качестве реакции на происходящие события. Это означает, что они ярче реагируют в том случае, если произошло нечто положительное, и наоборот — намного тяжелее воспринимают печальные события.

Также нашли взаимосвязь между гипертимным типом акцентуации и личностной и ситуативной тревожностью, между демонстративным типом и ситуативной тревожностью и депрессией.

— Связь демонстративной и гипертимной акцентуации с тревожностью можно объяснить тем, что оба типа личности ориентированы на удачу, на эталонность собственного Я, оба тщеславны и самоуверенны, — отметил Василий Чулков. — Однако в затруднительных учебных ситуациях эти студенты испытывают тревогу, опасаясь не только за успехи учебно-познавательной деятельности, но и за собственный имидж. Постоянные волнения «за себя», мысли о том, «что обо мне скажут» и «как я выгляжу», также могут стать причиной появления невротических расстройств.

Люди гипертимного типа обладают повышенной словоохотливостью, а также приподнятым настроением, которое сочетается с неуемной жаждой деятельности. Можно заметить их склонность часто отклоняться от темы разговора. Демонстрируют высокую общительность, склонны к лидерству, весьма активно прибегают к использованию невербальных средств общения.

Кроме этого, установлены взаимосвязи между уровнем невротизации и застревающим и эмотивным типами акцентуаций. Это значит, что студенты с повышенной чувствительностью и отзывчивостью, а также те, для кого характерна длительная задержка на конкретном событии или чувстве, гораздо чаще подвержены возникновению невротических реакций.

Данные исследования были соотнесены с показателями успеваемости по общепрофессиональным компетенциям. Выяснилось, что, чем сильнее у студентов выражены ситуативная тревожность и депрессивные тенденции, характеризующиеся дезорганизацией интеллектуальной деятельности, тем ниже показатели их академической успеваемости. Такое же влияние оказывает невротизация личности. А вот взаимосвязь между успеваемостью и акцентуацией характера выявлена не была.

Акцентуация характера — это чрезмерная выраженность отдельных черт характера и их сочетаний, представляющая крайний вариант психической нормы.

Авторы исследования сформулировали ряд рекомендаций по психопрофилактике для студентов медицинских вузов.

— В качестве профилактики могут выступать ранняя диагностика признаков невротических расстройств, психологическое обучение представлениям о психическом здоровье человека, о деструктивных процессах, происходящих в организме под воздействием невротических реакций; создание мотивации, направленной на преодоление невротических форм реагирования; сотрудничество и взаимопонимание между преподавателями и студентами; формирование навыков психической саморегуляции, развитие чувства юмора через формы воспитательной работы, — пояснил Василий Чулков.