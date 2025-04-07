 

«Детям – игрушку, шоколад – взрослым». Госдума приняла закон о справедливом разделе «Киндер-сюрприза»

07.04.2025, 9:33, Разное
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Государственная дума сразу в трёх чтениях приняла поправки в Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и Кодекс об административных нарушениях, которые устанавливают порядок употребления шоколадных яиц с сюрпризом.

С 1 мая 2025 года на территории России устанавливается единый стандарт раздела «киндер-сюрпризов» – дети получают игрушку, а весь шоколад достаётся взрослым. По замыслу парламентариев, мера призвана воспитать в подрастающем поколении семейные ценности и дух коллективизма, а также снизить количество случае диабета и ожирения у несовершеннолетних граждан.

– Ребёнок, который поделился частью своего подарка, растёт настоящим россиянином, то есть добрым и отзывчивым. Также детский организм не получает лишнего сахара, что благотворно сказывается на его здоровье, – сказала депутат Ирина Яровая.

За нарушение новых норм предусмотрена административная ответственность – штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей, либо обязательные работы сроком до 100 часов. Контроль за справедливым разделом «киндер-сюрпризов» возложен на сотрудников МВД.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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