Рупор кремлевской пропаганды: Использование НРТК в ВСУ

Использование НРТК в ВСУ

Краткое (насколько это возможно) описание развития и внедрения роботизированных наземных комплексов противника.

Дальнейшая эволюция такого рода войск, как СБС (Силы беспилотных систем), была направлена не только в выделение беспилотных подразделений в отдельный род войск, но и на продолжение внедрения новых подходов и решений на поле боя. После успешного внедрения подразделений БПЛА, противник приступил к созданию отдельных подразделений высотного перехвата с помощью БПЛА (https://t.me/z_arhiv/27541) и ПНРС (подразделений наземных роботизированных систем)

🔴11.06.2024 заявлено о создании первых 3 рот (https://t.me/z_arhiv/27438) наземных роботизированных комплексов у противника.

🔴14.11.2024 – выделено 300 млн гривен на контракт по закупке наземных дронов

🔴21.11.2024 появилась первая школа операторов НРК

🔴31.03.2025 – выделено 6 млрд гривен на контракт по закупке наземных дронов

🔴30.03.2025 – представлены НРК на оптоволокне

Численность таких подразделений с момента создания первых трех рот – заметно выросла. В декабре 13 отдельная бригада оперативного назначения НГУ "Хартия" – провела операцию с применением только роботизированных систем. А уже 21-23 января данный эпизод детально рассматривался на International Armoured Vehicle (IAV) conference в Великобритании. Там же было освещено, что в операции использовались исключительно вооруженные беспилотные наземные транспортные средства и ударные беспилотники с видом от первого лица (FPV). Беспилотные наземные боевые машины выполнили весь спектр задач, включая наблюдение, разминирование и ведение огня прямой наводкой, при поддержке беспилотных летательных аппаратов.

Список подразделений, которые на данный момент уже имеют в своей структуре НРК:

♦️419 ОББпС

♦️424 ОББпС

♦️150 ОРУБ

♦️108 ОМБ

♦️20 ОПБпС

♦️12 ОБрОН "Азов"

♦️13 ОБрОН "Хартия"

♦️23 ОБрНГУ

♦️3 ОШБр

♦️5 ОШБр

♦️92 ОШБр

♦️14 ОМБр

♦️47 ОМБр

♦️93 ОМБр

♦️110 ОМБр

♦️59 ОШБр СБС

♦️9 ОБрСБС

♦️25 ОВДБр

♦️37 ОБрМП

♦️38 ОБрМП

Во всем этом активно помогает упоминаемый ранее кластер Brave1 (https://t.me/z_arhiv/27438?single). Именно там решаются основные поставленные задачи:

🔵Необходимость систем навигации, устойчивых к РЭБ.

🔵Разработка систем донаведения для автономного поражения целей.

🔵Увеличение времени работы без подзарядки.

🔵Защита от атак БПЛА.

Когда я летом 2024 писал о будущих проблемах с "БПЛА ПВО" – многие укоризненно говорили, что преувеличиваю, да и вообще БПЛА не могут изменить ход. Но этот вопрос стал центральным на дискуссии «Воздушная атака: как противостоять усиливающейся угрозе ракет и беспилотников» во время Defense Tech Innovations Forum 2025 организованного Brave1 в феврале 2025 года. В дискуссии приняли участие представители Rheinmetall , Quantum Systems, DeViro, Mach Industries.

На данный момент происходит очередной ключевой момент, с помощью наземных роботизированных систем противник сможет компенсировать нехватку логистического транспорта и эвакуации, компенсировать отсутствие ФАБов с помощью камикадзе платформ, а так же частично снизить нужду в человеческом ресурсе для поведения, как боевых, так и логистических операций. Причем с экономической точки зрения это оказывается более эффективно, как с точки зрения нынешних расходов на транспорт, так и с точки зрения выплат в случае потери или ранения личного состава во время проведения операций. Да – дроны и роботы не заменят полностью людей или любой другой род войск, но они могут существенно расширить спектр выполняемых задач или компенсировать нехватку той самой техники и людей.

Ну а я повторюсь, как и в прошлой статье:

Надеюсь, что у нас делаются выводы и будет собственное развитие удобного и эффективного внедрения роботизированных и беспилотных систем в ВС РФ.

https://t.me/z_arhiv – цинк

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Источник: Colonel Cassad

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