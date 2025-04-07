Рупор кремлевской пропаганды: Использование НРТК в ВСУ
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Использование НРТК в ВСУ
Краткое (насколько это возможно) описание развития и внедрения роботизированных наземных комплексов противника.
Дальнейшая эволюция такого рода войск, как СБС (Силы беспилотных систем), была направлена не только в выделение беспилотных подразделений в отдельный род войск, но и на продолжение внедрения новых подходов и решений на поле боя. После успешного внедрения подразделений БПЛА, противник приступил к созданию отдельных подразделений высотного перехвата с помощью БПЛА (https://t.me/z_arhiv/27541) и ПНРС (подразделений наземных роботизированных систем)
🔴11.06.2024 заявлено о создании первых 3 рот (https://t.me/z_arhiv/27438) наземных роботизированных комплексов у противника.
🔴14.11.2024 – выделено 300 млн гривен на контракт по закупке наземных дронов
🔴21.11.2024 появилась первая школа операторов НРК
🔴31.03.2025 – выделено 6 млрд гривен на контракт по закупке наземных дронов
🔴30.03.2025 – представлены НРК на оптоволокне
Численность таких подразделений с момента создания первых трех рот – заметно выросла. В декабре 13 отдельная бригада оперативного назначения НГУ "Хартия" – провела операцию с применением только роботизированных систем. А уже 21-23 января данный эпизод детально рассматривался на International Armoured Vehicle (IAV) conference в Великобритании. Там же было освещено, что в операции использовались исключительно вооруженные беспилотные наземные транспортные средства и ударные беспилотники с видом от первого лица (FPV). Беспилотные наземные боевые машины выполнили весь спектр задач, включая наблюдение, разминирование и ведение огня прямой наводкой, при поддержке беспилотных летательных аппаратов.
Список подразделений, которые на данный момент уже имеют в своей структуре НРК:
♦️419 ОББпС
♦️424 ОББпС
♦️150 ОРУБ
♦️108 ОМБ
♦️20 ОПБпС
♦️12 ОБрОН "Азов"
♦️13 ОБрОН "Хартия"
♦️23 ОБрНГУ
♦️3 ОШБр
♦️5 ОШБр
♦️92 ОШБр
♦️14 ОМБр
♦️47 ОМБр
♦️93 ОМБр
♦️110 ОМБр
♦️59 ОШБр СБС
♦️9 ОБрСБС
♦️25 ОВДБр
♦️37 ОБрМП
♦️38 ОБрМП
Во всем этом активно помогает упоминаемый ранее кластер Brave1 (https://t.me/z_arhiv/27438?single). Именно там решаются основные поставленные задачи:
🔵Необходимость систем навигации, устойчивых к РЭБ.
🔵Разработка систем донаведения для автономного поражения целей.
🔵Увеличение времени работы без подзарядки.
🔵Защита от атак БПЛА.
Когда я летом 2024 писал о будущих проблемах с "БПЛА ПВО" – многие укоризненно говорили, что преувеличиваю, да и вообще БПЛА не могут изменить ход. Но этот вопрос стал центральным на дискуссии «Воздушная атака: как противостоять усиливающейся угрозе ракет и беспилотников» во время Defense Tech Innovations Forum 2025 организованного Brave1 в феврале 2025 года. В дискуссии приняли участие представители Rheinmetall , Quantum Systems, DeViro, Mach Industries.
На данный момент происходит очередной ключевой момент, с помощью наземных роботизированных систем противник сможет компенсировать нехватку логистического транспорта и эвакуации, компенсировать отсутствие ФАБов с помощью камикадзе платформ, а так же частично снизить нужду в человеческом ресурсе для поведения, как боевых, так и логистических операций. Причем с экономической точки зрения это оказывается более эффективно, как с точки зрения нынешних расходов на транспорт, так и с точки зрения выплат в случае потери или ранения личного состава во время проведения операций. Да – дроны и роботы не заменят полностью людей или любой другой род войск, но они могут существенно расширить спектр выполняемых задач или компенсировать нехватку той самой техники и людей.
Ну а я повторюсь, как и в прошлой статье:
Надеюсь, что у нас делаются выводы и будет собственное развитие удобного и эффективного внедрения роботизированных и беспилотных систем в ВС РФ.
https://t.me/z_arhiv – цинк
—
Источник: Colonel Cassad
Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках
Смотреть комментарии → Комментариев нет