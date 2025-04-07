Рупор кремлевской пропаганды: А вот мой яндекс-кошелек…
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После того как заработок на жизнь через уроки шахмат не взлетел, Каспаров решил собирать средства на борьбу с Трампом и Илоном Маском.
Вот до чего прекращение довольствия в USAID доводит, бросился кусать кормящую руку.
Впрочем, в плане конкуренции среди мошенников и политических инфоцыган, он явно уступает тому же Волкову.
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Источник: Colonel Cassad
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