Рупор кремлевской пропаганды: А вот мой яндекс-кошелек…

После того как заработок на жизнь через уроки шахмат не взлетел, Каспаров решил собирать средства на борьбу с Трампом и Илоном Маском.

Вот до чего прекращение довольствия в USAID доводит, бросился кусать кормящую руку.

Впрочем, в плане конкуренции среди мошенников и политических инфоцыган, он явно уступает тому же Волкову.

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Источник: Colonel Cassad

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