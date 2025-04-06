Папа Франциск впервые после выписки из больницы появился на публике

Папа Римский Франциск впервые после выписки из больницы появился на публике, приветствовав прихожан и туристов, собравшихся на площади Святого Петра в Ватикане. “Приветствую вас! Хорошего вам воскресенья, спасибо вам”, – заявил понтифик.

88-летний Франциск был госпитализирован 14 февраля в связи с бронхитом, который впоследствии перерос в двухстороннюю пневмонию. Он провел в больнице “Джемелли” пять недель и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Дважды возникала опасность для его жизни.

23 марта, перед выпиской он показался на балконе больницы, впервые с начала госпитализации появившись на публике. Однако говорить он не мог. Врачи сообщили, что ему потребуется двухмесячный отдых, а также специальное оборудование в резиденции и сопровождение медицинского персонала.