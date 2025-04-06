Мнение: Два главных мифа о репрессиях, раскулачивание женщин и судьба белорусского школьника

1. Алексей Колесников разбирает в комментариях два распространённых мифа про сталинские репрессии – что «во всём были виноваты доносчики» и что «при Сталине было много оправдательных приговоров» (ссылка):



Цитата: «Я внук репрессированного, мой дед однажды мне сказал, что считает виновными в репрессиях 1930-х подлость людей, которые использовали репрессии для сведения счетов».

Дед, видимо, не знал, что репрессии носили плановый характер, и каждой области и республике устанавливались квоты на расстрел или отправку в ГУЛАГ.

Вот, к примеру, решение Политбюро от 31 января 1938 г., в соответствии с которым санкционировался расстрел в 22-х регионах страны дополнительно 48 тыс. чел. (1 категория) и отправка в ИТЛ еще 9200 чел. (2 категория).

А вот решение Политбюро от 17 февраля 1938 г. о дополнительном репрессировании на Украине 30 тыс. чел. Ну и так далее.

Цитата: «Во время репрессий 1930-х было огромное количество оправдательных приговоров, что заметно снизилось после Сталина и сошло на нет в настоящее время».

Число оправдательных приговоров в 1937 г. (ссылка):

– Военная коллегия Верховного суда СССР: 10 из 16279 чел. (0,06%).

– Тройки: 316 из 588462 чел. (0,05%).

– Двойки: 30 из 99884 чел. (0,03%).

Давайте примерим на наше время. Сверху приходит разнарядка на ваш микрорайон — вычислить тысячу колдунов. Пожилая соседка пишет на вас донос, утверждая там, что вы колдун, наводите порчу микроволновкой и перешагиваете через канализационные люки, чтобы вас не засосало в Ад. За вами приезжает бригада инквизиторов, после пыток вы во всём сознаётесь, и вас сжигают.

Как полагаете, государство ведь тут совсем-совсем не при делах? Только соседка-доносчица виновата, верно? Такая вот мозговая эпидемия была в сталинское время: злые граждане писали друг на друга доносы, нквдэшники были вынуждены реагировать. Сейчас же никто ложных доносов в полицию не пишет, вот и не расстреливают никого.

2. Серж Полуянов рассказывает в комментариях о своих старших родственниках, которые попали под коллективизацию. Цитирую (ссылка):



Батраков у них не было – работали сами.

Когда бабушке было 10 лет, отец их умер. Вскоре началась коллективизация – их объявили кулаками. Забрали у них всё! В двухэтажном их доме на первом этаже устроили сельсовет. На втором этаже им милостиво разрешили пожить. Молотилку забрали – 3 лошади забрали позже, и жеребёнка тоже. Я думаю там была и другая скотина. Осенью забрали весь урожай, который вдова с двумя детьми в поле собрали.

«А нам что кушать?» Им ответили: «А вы грызите свои углы на втором этаже!»

Сейчас кто-нибудь напишет, что раз раскулачили, значит вдова с детьми занимались ростовщичеством. На практике, конечно, ростовщиков среди раскулаченных практически не было. Обычно крестьян раскулачивали за то, что они жили богаче других. Цитирую, например, постановление СНК СССР “О признаках кулацких хозяйств” 21 мая 1929 г (ссылка):

К кулацким хозяйствам относятся все крестьянские хозяйства, обладающие одним из следующих признаков:

а) если хозяйство систематически применяет наемный труд для сельскохозяйственных работ или в кустарных промыслах и предприятиях – за исключением случаев применения наемного труда в тех пределах, в которых оно, согласно законодательству о выборах Совета, не влечет за собой лишения избирательных прав;

б) если в хозяйстве имеется мельница, маслобойня, крупорушка, просорушка, волночесалка, шерстобитка, терочное заведение, картофельное, плодовая или овощная сушилка или другое промышленное предприятие – при условии применения в этих предприятиях механического двигателя, а также, если в хозяйстве имеется водяная или ветряная мельница;

в) если хозяйство систематически сдает внаем сложные сельскохозяйственные машины с механическими двигателями;

г) если хозяйство сдает внаем постоянно или на сезон отдельные оборудованные помещения под жилье или предприятие;

д) если члены хозяйства занимаются торговлей, ростовщичеством, коммерческим посредничеством или имеют другие нетрудовые доходы (в том числе служители культа)

Обратите внимание — согласно этому документу, любая крестьянская семья, в которой был хотя бы один священник, объявлялась кулацкой.

3. По поводу гневного письма белорусского школьника Анастасу Микояну, где юноша спрашивал, почему на 23-м году советской власти в магазинах нет ни хлеба, ни крупы, ни обуви, ни спичек (ссылка). В комментариях читатели с грустью писали, что поручение Микояна сотрудникам НКВД — дескать, разберитесь, товарищи, чего это комсомолец загрустил — не сулит школьнику ничего хорошего.

Но нет, коллеги, это был уже 1940 год, а не 1937–1938. Мы не можем сказать точно, какие конкретно неприятности школьнику и его семье устроили по поручению Микояна, однако мы можем проследить послужной путь юного правдоруба.

В марте 1942 года Борис Морозов был призван в Ленинграде, воевал, получил медаль «За оборону Ленинграда» и «За победу над Германией». После Войны, видимо, остался в армии, так как датой завершения службы значится 1966 год (ссылка).