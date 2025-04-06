 

«Пиндосам я всё доказал»: Овечкин заявил о возвращении в Россию

06.04.2025, 20:33, Разное
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Капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в эфире телеканала Fox News объявил о завершении «американского этапа» своей карьеры — хоккеист планирует вернуться в Россию и открыть на Родине сеть спортивных школ.

«Пиндосам я всё доказал, рекорд их Гретцки побил. Что мне ещё тут делать? Так что сейчас я завершу все свои дела и наконец-то вернусь в родную Москву, где буду тренировать ребят», – сказал Овечкин.

Хоккеист уже нашёл спонсоров, которые готовы выделить более миллиарда рублей на строительство тренировочных баз и хоккейных площадок в Москве, Петербурге и российских регионах.

В ближайшее время Овечкин представит свою дорожную карту развития хоккея в России и подготовки юных игроков — по его плану, уже через пять лет в новых спортивных школах будут проходить обучение порядка 10 тысяч юношей и девушек.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал Овечкина задуматься о политической карьере и рассмотреть вопрос о выдвижении своей кандидатуры на парламентских выборах 2026 года.

«Овечкин — великий хоккеист, родившийся в СССР, наследник великих Третьяка, Харламова, Боброва, Стрельцова, Яшина. В Государственной думе он сможет сделать много хорошего для развития нашего спорта, к Коммунистическая партия ему в этом поможет», – написал Зюганов в своём Telegram-канале.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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