 

Рупор кремлевской пропаганды: Убийство врачей скорой помощи солдатами ЦАХАЛ

06.04.2025, 20:20, Разное
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Убийство врачей скорой помощи солдатами ЦАХАЛ

Израиль пытается скрыть очередное военное преступление в секторе Газа.

Инцидент произошел в конце марта в г. Рафах, когда израильская операция “Сила и меч” (https://t.me/directorate4/22460) набирала обороты. Военные открыли огонь по врачам скорой помощи, сотрудникам Красного Креста и пожарным. При обстреле погибли 15 человек.

Минобороны Израиля заявило, что машины передвигались без включенных фар и проблесковых маячков в сторону позиций военных, что они расценили как угрозу. По утверждению оборонного ведомства, большая часть погибших якобы была боевиками.

В сети появилось видео с нательной камеры одного из погибших врачей. Кадры полностью опровергают версию минобороны Израиля. Машины двигались с проблесковыми маячками. Более того, на видео слышно, как после интенсивной стрельбы, израильские военные, судя по всему, добивают раненых. Это подтверждает и судмедэкспертиза, которая обнаружила у некоторых погибших огнестрельные ранения в голову с близкого расстояния.

После расправы израильские военные раздавили машины бронетехникой, а погибших закопали.

https://t.me/directorate4/22596 – цинк

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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