Мнение: Ты так захочешь чистоты…

Приходилось слышать интересное мнение: мол, когда кино научится не только воспроизводить цвет, долби-звук и объемное изображение, но и добавит к этому ЗАПАХИ – это убьет практически весь так называемый «исторический кинематограф». Так же, как и читатели, если бы страницы книг были способны передавать запахи эпохи, не могли бы просто взять в руки любимые с детства тома о похождениях д’Артаньяна, виконта Бражелона, рыцаря Айвенго и уж тем более всяких там опричников из свиты Князя Серебряного.

Просто потому, что мыться все эти мушкетеры и верные рыцари в те времена не считали нужным, дамы тоже гигиене особого внимания не уделяли, нижнего белья не носили, стирать одежду тоже было и нечем, да и, по общему мнению, незачем. Они и задницу себе, пардон, никогда не вытирали! Да что задницу: с туалетами была беда, гадили прямо в квартире, у кровати – и все это ароматизировало воздух, быть может, в те самые романтические и воспетые в веках моменты свиданий Ромео с Джульеттой или, страшно сказать, Тристана и Изольды!

А какие были города?! По средневековому городу нежный современный зритель пяти метров бы не проехал – офонарел бы от смрада и бешено запросился бы обратно в свой 21 век! По узким, вдвоем еле разойдешься, улицам текут настоящие реки из фекалий, тут же гадят бесчисленные лошади, коровы и прочий прогоняемый скот, от проходящих мастеровых воняет потищем так, как не от всякого бомжа в метро– и впридачу тебе на башку из окон того и гляди выплеснут ночной горшок очередного г-на Бонасье, и хорошо, если там только моча… Лично меня в таких условиях последнее, что бы волновало – это вопрос, кому достанутся подвески королевы. На волю! На воздух!!

Да, а еще ведь эти… насекомые. Вши, блохи и прочая живность, которая в изобилии копошилась тогда на теле у всех, не исключая и царственных особ. Помните, когда Гамлет говорит Офелии «Можно голову вам на колени?» Это ведь вовсе не смелое эротическое предложение куннилингуса, как могло бы показаться современному продвинутому хипстеру; это было довольно традиционное для тех времен предложение даме сердца дружески «поискаться» в волосах у возлюбленного – в смысле, повылавливать оттуда блох и вшей. В Африке это знак расположения у обезьян, а в Средневековье и у людей, причем всех сословий – чешется же!

Вот, собственно, почему я с большим скепсисом жду появления экранизации «Трудно быть богом» уже покойным А.Германом. Потому что, по отзывам немногочисленных очевидцев, главной художественной задачей нонконформиста Германа было – снять Средневековье КАК ОНО ЕСТЬ, точнее – было. То есть реалистично – чтоб дерьмо рекой по улицам, а фекалии за воротник. Желательно – зрителю тоже. «Счастья для всех и каждому, и пусть никто не уйдет обиженным».

Причем те, кто сумел посмотреть фильм без звука, свидетельствуют – у Германа получилось. Ощущения, говорят – ну прям как будто сам там побывал.

Что, собственно, и пугает.

Сверхзадача такого сверхнатурализма понятна – художник как бы показывает нам, типа, нашу же подлинную жизнь: мол, что с того, что грязь теперь больше виртуальная, а все равно вы, черти, в ней всю жизнь барахтаетесь!

Понимаю, да. Американцы, вон, по два раза в день моются в душе, но это, конечно, не делает их образцами нравственности. Можно делать грязные дела, даже используя упаковку мыла «Сейфгард».

Но хочется все ж, чтоб почище. Ну ее к черту, эту вашу анальную фиксацию! (2013)

12 лет назад написал эту заметку, ровно. 6 апреля 2013 года. По-моему, хорошо, весело написано. Страшный (для меня) был год 2013-й, но вот поди ж ты – писалось хорошо.