25 частных парламентов Аргентины объявили импичмент Хавьеру Милею

25 из 56 частных законодательных компаний Аргентины объявили об освобождении генерального директора ОАО «Аргентина» Хавьера Милея от должности. Поводом для импичмента стал криптоскандал – Милей прорекламировал мемкоин, оказавшийся спекуляцией.

Уже год законодательство в Аргентине передано в руки частных компаний. По задумке реформаторов, приватизация этой ветви власти должна подстегнуть депутатов принимать «лучшие и действительно нужные обществу законы» из-за возникающей между несколькими парламентами конкуренции. Каждый акционер ОАО «Аргентина» (бывший гражданин) имеет право оформить месячную подписку на юрисдикцию парламента, законам которого он хочет подчиняться, и в который хочет избирать своих представителей.

Сейчас государство страдает от неоднозначности изданных законов. Так, 15 частных парламентов, основанных социалистами, провозгласили Аргентину государством рабочих и крестьян, тогда как 20 анархо-капиталистических парламентов напротив запретили коммунизм и социализм. Проблему отчасти решила приватизация судов, но затем оказалось, что методы работы у частных судов отличаются: некоторые выбирают виновных и наказание случайным образом, другие руководствуются законами частных парламентов, третьи просто объявляют тендер между сторонами. За исполнение решений частных судов отвечают частные полицейские службы.

В результате удалось провести ряд важнейших либертарианских реформ, таких как легализация продажи героина в школьных столовых и отмена возраста согласия. Однако теперь ряд частных парламентов заявили о наличии весомых поводов для импичмента и даже приказали своим силовикам арестовать Милея. Сам политик забаррикадировался в президентском дворце с оружием и заявил, что «не отдаст власть левакам», сославшись на решения частных судов о запрете идеологии коммунизма.

Пока что политический кризис имеет все шансы окончиться в пользу Милея: за несколько минут до штурма резиденции политик выкупил контрольные пакеты акций частных полицейских предприятий и отдал им приказ о задержании своих оппонентов. Журналисты следят за дальнейшим развитием событий.

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