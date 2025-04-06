 

Рупор кремлевской пропаганды: Осторожный оптимизм

06.04.2025, 19:15, Разное
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Кирилл Дмитриев сообщил, что:

1. Новые переговоры РФ и США по Украине пройдут в ближайшую неделю.
2. Россия испытывает осторожный оптимизм относительно прогресса переговорного процесса.
3. России видит первые уважительные шаги со стороны США в отношении России.
4. На администрацию Трампа оказывается огромное давление с целью срыва идущих переговоров.

Что хорошо – в отличие от Минских соглашений, боевые действия не останавливают на время проведения переговоров, так что процессы развиваются параллельно. Интенсивность как боевых действий, так и ударов остается высокой.

Источник: Colonel Cassad

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