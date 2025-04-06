 

Мнение «аналитика»: О жизни столичной элиты… Вот и вся доступная роскошь в СССР?

06.04.2025, 19:10, Разное
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Говорят, что «москвичи при любых режимах жили хорошо». Если не дорого-богато, то хотя бы зажиточно. И ещё говорят, что во все времена #столица «высасывала ресурсы из провинции». Особенно хорошо это было заметно в #СССР, где «равенство трудящихся» не только декларировалось, но и старательно поддерживалось правящей партией.

А на самом деле — какая роскошь была доступна элитным москвичам из элитного столичного района?

Заглавное фото из семейного архива — повторюсь: не моего — красноречиво отвечает.

На нём — продолжение фамильной истории из этой заметки.

Прошло несколько лет, и «девочка» с прогулки (mea culpa, недоглядел) внезапно стала… мальчиком-первоклашкой. Вот он, вместе с новой подружкой на пороге школы. А сзади — довольные матери. Довольные больше всего тем, что смогли устроить своих детей в «элитную» спецшколу с английским уклоном. Это уже большой шаг к тому, чтобы дальше поступать в Иняз или, если совсем повезёт, в МИМО. Какой-никакой, но социальный лифт.

Школа действительно элитная, одна из старейших в советской Москве, ведущая свою историю ещё с 1930-х. Район тоже далеко не окраинный: четверть часа езды на метро до Кремля. Время действия — середина 1970-х, можно сказать пик расцвета #СССР, когда все страны, даже #США, наперебой хотели с нами «дружить». И когда в страну полился щедрый поток нефтедолларов.

Москвичи на фото именно что «зажиточные». На одной кожаный плащ, на другой — болоньевый, модный. Тогда символ хорошей жизни. Помните, как у Высоцкого было «…Мои друзья хоть не в болонии, зато не тащат из семьи»? Во-о-от. И то, и другое стоило примерно среднюю советскую зарплату (плащ — подешевле). Ну и дети упакованы неплохо. Девочка получше, мальчик попроще — всё равно запачкает или порвёт, — но ранец у него недешёвый кожаный. То есть типовая столичная «элита»…

Но это, пожалуй, и всё, чем она могла тогда похвастаться, если бы хотела. Связями и возможностью доставать «дефицит». Зато… Женщинам на фото нет и 40, а скорее даже «слегка за 30». Но выглядят обе уже на все 50. Вот вам для сравнения современницы…

…в 50 лет…

…и в 60.

От «роскошной» столичной жизни тогда люди старились внешне намного быстрее, чем сейчас. Да, впрочем, и по здоровью тоже.

Ну, как, «роскошно и богато» жила #столица во времена высших достижений Советского Союза?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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