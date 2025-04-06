Конгрессмен из Техаса заявил, что инициирует процедуру импичмента Трампа

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06.04.2025, 14:50, Новости дня
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Конгрессмен-демократ Эл Грин, представляющий в Палате представителей США штат Техас, сообщил, что в ближайшие 30 дней инициирует процесс импичмента в отношении президента Дональда Трампа.

“Я отдаю себе отчет, что он Голиаф. Под его контролем армия и генералы. Под его контролем министерство юстиции. Под его контролем Республиканская партия. Но, друзья мои, на каждого Голиафа есть Давид”, – заявил политик, выступая на манифестации против Трампа, прошедшей в Вашингтоне.

Грин неоднократно пытался инициировать импичмент еще в первую президентскую каденцию нынешнего обитателя Белого дома. Как отмечает издание The Hill, он вернулся к этой идее 5 февраля, после того, как Трамп объявил о намерении взять под контроль США сектор Газы.

Для того, чтобы отстранить президента от власти, требуется простое большинство голосов в Палате представителей и две трети голосов в Сенате. На данный момент у республиканцев большинство в обеих палатах, и перспектив у инициативы Грина нет.


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