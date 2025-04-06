Рупор кремлевской пропаганды: Немецкий инженер передал России информацию о производстве полупроводников

Немецкий инженер передал России информацию о производстве полупроводников

Голландцы считают, что российский агент проник в ASML и NXP, чтобы украсть технические данные, необходимые для создания фабрик, способных производить 28-нанометровые чипы

43-летний инженер Герман А. обвиняется в тайной передаче конфиденциальной технической информации от ASML, NXP и TSMC в Россию, предположительно для помощи в создании там завода по производству 28-нм чипов, сообщает NRC. Его незаконный заработок составил около 40 000 евро, и теперь ему грозит от 18 до 32 месяцев тюремного заключения. Хотя Герман А. в одиночку не мог украсть полные чертежи полупроводников и оборудования, скоординированная группа потенциально могла помочь в производстве полупроводников в России.

Немец Герман А. обвиняется в том, что поставлял России конфиденциальные технические материалы от ASML, GlobalFoundries, NXP, TSMC и GlobalFoundries, в том числе руководства по производству полупроводников и различные станки для производства микросхем. Сообщается, что следователи обнаружили, что он получил 105 внутренних документов от ASML и 88 файлов, связанных с TSMC.

Материалы не содержали подробных чертежей для создания оборудования для производства пластин или чего-то более значимого (например, самой фабрики или технологии производства). Тем не менее, они были помечены как конфиденциальные и могли помочь в создании базовой полупроводниковой линии, способной производить микросхемы по технологии 28 нм. Следователи считают, что он поделился этими данными через облачное хранилище и приложения для обмена сообщениями и передал USB-накопитель в Москве, предположительно заработав при этом около 40 000 евро.

Сообщается, что «Герман А.» также связан с попыткой приобрести оборудование для химического осаждения из газовой фазы, возможно, в рамках усилий по оснащению будущего завода по производству микросхем в России. Однако, согласно отчёту, оборудование сначала было перенаправлено в Израиль, а затем так и не было доставлено.

В августе 2024 года он был взят под стражу по сообщению национального разведывательного агентства. Месяц спустя ASML и NXP были официально проинформированы о подозрении в шпионаже. Его дело сейчас рассматривается в суде, и власти подозревают его в связях с российской разведкой. Обе фирмы участвуют в расследовании и подали жалобы на бывшего сотрудника.

Хотя агент не смог бы украсть чертежи всех инструментов, необходимых для строительства полностью функционирующего завода по производству полупроводников в России, сеть таких шпионов потенциально могла бы выполнить эту работу и для создания производства полупроводников.

До своего ареста в 2024 году он сделал успешную карьеру в сфере разработки и производства полупроводников. В 2008 и 2009 годах он проходил стажировку в исследовательском центре Imec в Бельгии. После этого он устроился в греческий исследовательский институт NCSR, а затем начал работать на заводе Fab 1 в Дрездене, принадлежащем GlobalFoundries.

В 2015 году он присоединился к голландскому стартапу Mapper, который разрабатывал технологию безмасочной литографии на основе массово-параллельной электронно-лучевой записи с использованием 10 000–13 000 электронных лучей. В 2012 году Mapper получил финансовую поддержку от «Роснано», государственного инвестора в высокотехнологичные отрасли, и построил в России небольшую площадку для производства МЭМС (микроэлектромеханических систем).

Когда Mapper обанкротилась в конце 2018 года, ASML поглотила её активы и персонал под давлением правительств Нидерландов и США, чтобы защитить технологию. Герман А. был одним из более чем 100 инженеров, перешедших в ASML, где он управлял машинами для производства электронно-оптических компонентов. На данный момент сотрудники ASML описывают Германа А. как «невысокого» человека, в то время как другие утверждают, что он был преданным своему делу, но замкнутым техником, которому было трудно общаться. Однако, по данным NRC, имя Германа А. фигурирует в четырёх патентных заявках, связанных с ASML, последняя из которых была опубликована всего месяц назад. В этих документах указаны несколько изобретателей, и неясно, сыграл ли Герман А. значительную роль в этих инновациях.

Анализ его цифровой активности показывает, что в декабре 2020 года он дважды получал доступ к файлам с ограниченным доступом, хотя они ему были не нужны. В то время внутренние системы безопасности компании не выдавали никаких предупреждений. Эксперты, опрошенные NRC, считают, что утечка данных включала презентации и руководства, но не основные планы, необходимые для создания станков для производства микросхем или целого завода. Его контракт закончился в 2021 году, когда ASML передала его работу на аутсорсинг.

После ASML агент обращался в кадровые агентства в поисках работы в сфере исследований, но безуспешно. В январе 2022 года, во время пандемии, он устроился в NXP в Неймегене на временную работу в качестве технолога. В мае того же года он связался с компанией в Неймегене, чтобы запросить цену на бывший в употреблении инструмент для химического осаждения из газовой фазы от ASM International. Изначально оборудование должно было быть отправлено в Германию, но позже он изменил пункт назначения на Израиль. Товар так и не был доставлен. Сейчас это рассматривается как попытка собрать запчасти для нового объекта.

Из заявлений его бывшей супруги следует, что к концу 2023 года он общался с российскими исследователями о создании в России завода по производству микросхем по 28-нм технологии. В то время российские компании находились в чёрном списке и не могли получать передовые микросхемы от известных поставщиков, будь то дистрибьюторы или производители.

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Если действительно смогли утащить технологию, то можно только отметить удачный акт промышленного шпионажа. Именно так и надо работать.

Так как технологию нам не продадут, надо ее разрабатывать самим и попутно добывать подобную информацию с помощью разведки.

Нашим разведчикам – удачной работы.

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Источник: Colonel Cassad

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