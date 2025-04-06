 

Парикмахер Марии Певчих предстанет в Лондоне перед судом за преступления против человечности

06.04.2025, 9:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Лондоне начались слушания по делу парикмахера Элизабет Стивенсон по обвинению в «жестоком преступлении против человечности». Стивенсон известна тем, что занималась созданием причёсок многим политикам и общественным деятелям — Дональду Трампу, Борису Джонсону, Марии Певчих (признана в РФ иностранным агентом и внесена в список террористов и экстремистов)  и Олегу Кашину (признан в РФ иностранным агентом).

По мнению стороны обвинения, на протяжении 20 лет профессиональной деятельности Стивенсон подвергала «бесчеловечной жестокости» людей, вынужденных носить придуманные ею прически, а также тех, кто на них смотрел. В материалы обвинений легли ряд сообщений о сердечных приступах посетителей парикмахерской, после увиденных причесок клиентов Стивенсон. Один из таких приступов однажды оказался фатальным и привел в возбуждению уголовного дела.

«Нам даже пришлось ограничить распространение видеороликов в интернете с участием клиентов Стивенсон: достаточное количество людей обращались за психологической помощью после увиденного. Скорее всего, мы имеем дело с невиданным доселе и очень действенным психологическим оружием, что и предстоит выяснить», — отмечает прокурор Джон Харрисон.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.04 / Рупор кремлевской пропаганды: О боевых действиях в Краснояружском районе

06.04 / Мнение «аналитика»: О закате целой эпохи… Чубайса таки взяли?

05.04 / Мнение: Акциз на чипсы, квота на отечественное вино и мармелад для диабетиков

05.04 / Мнение: Они не признаются

05.04 / Рупор кремлевской пропаганды: Арестован начальник управления Гостройнадзора МО РФ

05.04 / Мнение «аналитика»: О школе жизни… Как перестать орать?

05.04 / Мнение: Нетвойнисты 1904 года, Ленин об украинском языке и причины нашего поражения в Гражданской войне

05.04 / Мнение: Это остатний подарок

05.04 / Рупор кремлевской пропаганды: Пивная агрессия

05.04 / В США суд разрешил несправедливо осужденному совершить преступление, за которое он отбыл срок

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика