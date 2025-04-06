Парикмахер Марии Певчих предстанет в Лондоне перед судом за преступления против человечности

В Лондоне начались слушания по делу парикмахера Элизабет Стивенсон по обвинению в «жестоком преступлении против человечности». Стивенсон известна тем, что занималась созданием причёсок многим политикам и общественным деятелям — Дональду Трампу, Борису Джонсону, Марии Певчих (признана в РФ иностранным агентом и внесена в список террористов и экстремистов) и Олегу Кашину (признан в РФ иностранным агентом).

По мнению стороны обвинения, на протяжении 20 лет профессиональной деятельности Стивенсон подвергала «бесчеловечной жестокости» людей, вынужденных носить придуманные ею прически, а также тех, кто на них смотрел. В материалы обвинений легли ряд сообщений о сердечных приступах посетителей парикмахерской, после увиденных причесок клиентов Стивенсон. Один из таких приступов однажды оказался фатальным и привел в возбуждению уголовного дела.

«Нам даже пришлось ограничить распространение видеороликов в интернете с участием клиентов Стивенсон: достаточное количество людей обращались за психологической помощью после увиденного. Скорее всего, мы имеем дело с невиданным доселе и очень действенным психологическим оружием, что и предстоит выяснить», — отмечает прокурор Джон Харрисон.

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