Генпрокуратура Украины – жертвами агрессии РФ стали 616 детей

Офис генпрокурора Украины сообщает, что (по состоянию на 5 апреля 2025 года, 1137-й день войны) жертвами военной агрессии РФ на территории Украины стали, по меньшей мере, 616 детей, 1863 несовершеннолетних получили ранения.

“Больше всего пострадало детей в таких областях: Донецкой – 636, Харьковской – 480, Днепропетровской – 226, Херсонской – 202, Запорожской – 170, Киевской – 136, Николаевской – 118, Сумской – 115”, – сказано в сообщении генпрокуратуры Украины.

4 апреля в результате обстрела города Кривой Рог погибли 9 детей – две девочки в возрасте 7 и 15 лет и семеро мальчиков в возрасте 3, 7, 9, 14, 15 и 16 лет, травмированы 11 детей – шесть девочек в возрасте 8 месяцев, 2, 3, 7, 14, 15 лет и 5 мальчиков.

3 апреля в результате обстрела города Харьков погибла 12-летняя девочка и пострадали две девочки в возрасте 12 и 17 лет.

2 апреля в результате обстрела города Кривой Рог пострадали 8-летний мальчик и 6-летняя девочка.

2 апреля в результате обстрела города Харьков травмирован 10-летний мальчик.