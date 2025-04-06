Рупор кремлевской пропаганды: О боевых действиях в Краснояружском районе

О боевых действиях в Краснояружском районе

Коллеги отмечают (https://t.me/warriorofnorth/7312) огромное количество уничтоженной вражеской техники на участке госграницы в Краснояружском районе.

Однако основной проблемой на данном направлении является не большое количество инженерной и бронетехники, а именно пехота ВСУ.

Тактика применения пехоты следующая:

несколько мелких мобильных групп из 3-х боевиков, пытаются просочится через границу, занять ближайший подвал и удерживать его под натиском артиллерии и FPV;

двое (вероятнее всего "бусифицированные" либо подразделения "Шквал") идут вперед, третий ("идейный") координирует их действия и не дает подчиненным шанса "дать заднюю";

в случае гибели группы, немедленно выдвигается следующая, потом по такому же принципу.

Цель такой тактики – закрепится на определенном участке, отвлекая на себя внимание артиллерии и FPV, пока основные силы, в том числе бронетехника, прорываются на соседнем участке. Чем закончились такие "прорывы", вы уже видели на кадрах.

Подобный принцип наблюдали в Волчанске. После зачистки некоторых улиц, в подвалах домов находили множество трупов солдат ВСУ, которые отправлялись удерживать позиции, после чего накрывались плотным огнем.

@razved_dozor – цинк

Действительно, противник использует свою стандартную тактику ведения боевых действий в населенных пунктах. Мобильные штурмовые группы пытаются занять позиции в подвалах и погребах, в то время как тяжелая техника прорывается на соседнем участке.

РаZвед ДоZор отмечает, что штурмовые группы идут накатами. Враг может одним маршрутом с разницей в несколько часов в пешем порядке и на мобильной технике (квадроциклах) отправить 5-6 штурмовых групп. Успехом считается, если хотя бы несколько ВСУшников доберутся до цели, которой чаще всего является подвал или погреб.

Однако у "Краснояружской мясорубки" есть ключевое отличие от всех предыдущих, устроенных командованием ВСУ. Непосредственно на убой отправляются именно опытные кадровые украинские военнослужащие, прошедшие подготовку и прикомандированные к 225 ошп из других подразделений. На текущий момент большинство штурмовых групп укомплектовано за счет бывших военнослужащих мобильных групп ПВО, количество которых было сокращено личным решением Сырского.

Командуют штурмовыми группами бывшие заключенные, многие из которых даже не имеют воинских званий и формально занимают низшую должность "стрелок".

https://t.me/warriorofnorth/7354 – цинк

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Источник: Colonel Cassad

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