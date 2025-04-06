Мнение «аналитика»: О закате целой эпохи… Чубайса таки взяли?

Ну и дела пошли!

Уголовные и не только. Против того, кто ещё совсем недавно не просто входил в круг «неприкасаемых», но и считался практически полудержавным властелином. А может быть, и «всеядержавным».

На него, конечно, покушались ещё давно российские силовики. Но лишь теперь, когда американский президент Дональд Трамп взялся крушить либеральный миропорядок со всей дури, стало можно…

И ненавистный огромному числу россиян Анатолий Чубайс попал под раздачу. И под иск об аресте денежных средств для начала.

Арбитражный #суд Москвы наложил арест на деньги и имущество Анатолия Чубайса и еще семи ответчиков в размере 5,6 млрд руб. по иску компании «Роснано», которой фигурант руководил в прошлом. Об этом говорится в определении суда. Вместе с биг-боссом попали три экс-зампреда правления «Роснано» — Юрий Удальцов, Дмитрий Пимкин и Владимир Аветисян, — бывший советник главы корпорации Олег Киселев, бывший исполнительный директор УК «Роснано» Борис Подольский и ещё один топ из этой управляющей компании Герман Пихоя, а также бывший директор по инвестициям «Роснано» Николай Тычинин. Все люди именитые, с положением. Владимир Аветисян, например, был неофициальным хозяином Самарской области, а Герман Пихоя, сын ельцинского спичрайтера Людмилы Пихоя, контролировал одну из крупнейших золотодобывающих компаний России. Теперь чуть ли не половина из них под следствиям, многие покинули Россию.

Как и сам Анатолий #Чубайс (Сагал), «успешно» релоцировавшийся в Израиль и под эгидой Тель-Авивского университета занимается «исследованиями» послепутинской России. Ну или готовит некие платформы, если кому так удобнее считать.

И вот теперь его взяли за карман. За один из множества карманов, по правде говоря. Тем не менее, процесс пошёл.

Может, возьмут и за жабры?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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