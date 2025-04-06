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Грузинское кино московского разлива

06.04.2025, 12:12, Афиша
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Бакур Бакурадзе – один из тех, увы, немногочисленных творцов авторского кино, кто идёт собственным курсом.

В свои 56 лет он снял всего четыре полнометражных фильма. Прежде чем стать режиссёром, учился в МАДИ, служил в армии, получил профессию инженера-автомобилиста. Потом поступил во ВГИК, в мастерскую Марлена Хуциева, а по окончании пошёл в документалистику.

В игровом кино дебютировал в 2008-м. Фильм «Шультес» – странный, молчаливый, подобно его герою-карманнику, потерявшему слух и память – встретил горячий приём у коллег, которые присудили гран-при «Кинотавра», и прохладный у зрителей. Следующий, «Охотник», имел сходную судьбу. Теперь же, после двух картин, созданных в России, и третьей, «Брат Дэян», снятой в Сербии, автор возвращается – тематически и физически (играя ключевого персонажа, своего альтер эго) – в родной Тбилиси.

«Снег в моём дворе» возрождает традиции прежнего, любимого нами грузинского кино. С той разницей, что тогда была «оттепель», а нынче на дворе снег – столь неожиданный на юге. Надо сказать, фильм не случился бы без Левана Гоголадзе; он – прототип главного героя, соавтор сценария и актёр, сыгравший самого себя – бывшего рэгбиста, выбитого на обочину жизни. Эта, очевидно, самая успешная работа Бакурадзе снискала высокие награды за режиссуру: приз 26-го МКФ в Шанхае, престижные премии «Ника» и «Белый слон» плюс ещё два «Слона» той же российской кинокритики – оператору Алишеру Хамидходжаеву и звукорежиссёру Игорю Гоцманову.

Рыбинскую премьеру фильма киноклуб «Современник» проведёт в среду, 9 апреля, в 18:00 в ОКЦ. Предусмотрена онлайн-беседа с автором.


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